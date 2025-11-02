ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Line Protocol είναι 0.0000112 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LINE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LINE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Line Protocol είναι 0.0000112 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LINE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LINE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LINE

Πληροφορίες Τιμής LINE

Τι είναι το LINE

Whitepaper LINE

Επίσημος Ιστότοπος LINE

Tokenomics LINE

Προβλέψεις Τιμών LINE

Ιστορικό LINE

Οδηγός Αγοράς LINE

Μετατροπέας νομίσματος LINE-σε-Fiat

Spot LINE

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Line Protocol Λογότ.

Τιμή Line Protocol(LINE)

Live Τιμή 1 LINE σε USD

$0.0000112
$0.0000112$0.0000112
-20.56%1D
USD
Line Protocol (LINE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:14:11 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112
Κατώτ. 24H
$ 0.0000141
$ 0.0000141$ 0.0000141
Υψηλ. 24H

$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112

$ 0.0000141
$ 0.0000141$ 0.0000141

--
----

--
----

0.00%

-20.56%

-16.42%

-16.42%

Line Protocol (LINE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000112. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LINE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000112 και ενός υψηλού $ 0.0000141, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LINE είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LINE έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -20.56% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Line Protocol (LINE) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 83.15
$ 83.15$ 83.15

$ 5.60K
$ 5.60K$ 5.60K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Line Protocol είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 83.15. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LINE είναι --, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.60K

Line Protocol (LINE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Line Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000002899-20.56%
30 ημέρες$ -0.0000152-57.58%
60 Ημέρες$ -0.0029788-99.63%
90 Ημέρες$ -0.0349888-99.97%
Line Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LINE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000002899 (-20.56%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Line Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0000152 (-57.58%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Line Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LINE άλλαξε κατά $ -0.0029788 (-99.63%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Line Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0349888 (-99.97%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Line Protocol (LINE);

Ελέγξτε τώρα τη Line Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Line Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLINE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοLine Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Line Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Line Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Line Protocol (LINE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Line Protocol (LINE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Line Protocol.

Ελέγξτε την Line Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Line Protocol (LINE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Line Protocol (LINE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LINE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Line Protocol (LINE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Line Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Line Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LINE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Line Protocol(LINE) σε VND
0.294728
1 Line Protocol(LINE) σε AUD
A$0.000017024
1 Line Protocol(LINE) σε GBP
0.000008512
1 Line Protocol(LINE) σε EUR
0.000009632
1 Line Protocol(LINE) σε USD
$0.0000112
1 Line Protocol(LINE) σε MYR
RM0.000046928
1 Line Protocol(LINE) σε TRY
0.0004704
1 Line Protocol(LINE) σε JPY
¥0.0017136
1 Line Protocol(LINE) σε ARS
ARS$0.016068864
1 Line Protocol(LINE) σε RUB
0.000900368
1 Line Protocol(LINE) σε INR
0.000994224
1 Line Protocol(LINE) σε IDR
Rp0.186666592
1 Line Protocol(LINE) σε PHP
0.000657328
1 Line Protocol(LINE) σε EGP
￡E.0.0005264
1 Line Protocol(LINE) σε BRL
R$0.000060144
1 Line Protocol(LINE) σε CAD
C$0.00001568
1 Line Protocol(LINE) σε BDT
0.001364832
1 Line Protocol(LINE) σε NGN
0.016184896
1 Line Protocol(LINE) σε COP
$0.04307688
1 Line Protocol(LINE) σε ZAR
R.0.000194544
1 Line Protocol(LINE) σε UAH
0.000468048
1 Line Protocol(LINE) σε TZS
T.Sh.0.027450976
1 Line Protocol(LINE) σε VES
Bs0.0024752
1 Line Protocol(LINE) σε CLP
$0.010528
1 Line Protocol(LINE) σε PKR
Rs0.00316288
1 Line Protocol(LINE) σε KZT
0.005913376
1 Line Protocol(LINE) σε THB
฿0.000360864
1 Line Protocol(LINE) σε TWD
NT$0.000344848
1 Line Protocol(LINE) σε AED
د.إ0.000041104
1 Line Protocol(LINE) σε CHF
Fr0.00000896
1 Line Protocol(LINE) σε HKD
HK$0.000087024
1 Line Protocol(LINE) σε AMD
֏0.004271456
1 Line Protocol(LINE) σε MAD
.د.م0.000103376
1 Line Protocol(LINE) σε MXN
$0.000207872
1 Line Protocol(LINE) σε SAR
ريال0.000042
1 Line Protocol(LINE) σε ETB
Br0.001720656
1 Line Protocol(LINE) σε KES
KSh0.001443008
1 Line Protocol(LINE) σε JOD
د.أ0.0000079408
1 Line Protocol(LINE) σε PLN
0.000041216
1 Line Protocol(LINE) σε RON
лв0.000049392
1 Line Protocol(LINE) σε SEK
kr0.000106288
1 Line Protocol(LINE) σε BGN
лв0.000018928
1 Line Protocol(LINE) σε HUF
Ft0.003743264
1 Line Protocol(LINE) σε CZK
0.000236208
1 Line Protocol(LINE) σε KWD
د.ك0.000003416
1 Line Protocol(LINE) σε ILS
0.0000364
1 Line Protocol(LINE) σε BOB
Bs0.000077168
1 Line Protocol(LINE) σε AZN
0.00001904
1 Line Protocol(LINE) σε TJS
SM0.000102816
1 Line Protocol(LINE) σε GEL
0.000030352
1 Line Protocol(LINE) σε AOA
Kz0.010265808
1 Line Protocol(LINE) σε BHD
.د.ب0.0000042
1 Line Protocol(LINE) σε BMD
$0.0000112
1 Line Protocol(LINE) σε DKK
kr0.000072464
1 Line Protocol(LINE) σε HNL
L0.000293664
1 Line Protocol(LINE) σε MUR
0.000512288
1 Line Protocol(LINE) σε NAD
$0.000193648
1 Line Protocol(LINE) σε NOK
kr0.000113344
1 Line Protocol(LINE) σε NZD
$0.000019488
1 Line Protocol(LINE) σε PAB
B/.0.0000112
1 Line Protocol(LINE) σε PGK
K0.00004704
1 Line Protocol(LINE) σε QAR
ر.ق0.000040656
1 Line Protocol(LINE) σε RSD
дин.0.001131872
1 Line Protocol(LINE) σε UZS
soʻm0.133333312
1 Line Protocol(LINE) σε ALL
L0.000935088
1 Line Protocol(LINE) σε ANG
ƒ0.000020048
1 Line Protocol(LINE) σε AWG
ƒ0.000020048
1 Line Protocol(LINE) σε BBD
$0.0000224
1 Line Protocol(LINE) σε BAM
KM0.000018816
1 Line Protocol(LINE) σε BIF
Fr0.0327376
1 Line Protocol(LINE) σε BND
$0.000014448
1 Line Protocol(LINE) σε BSD
$0.0000112
1 Line Protocol(LINE) σε JMD
$0.00179256
1 Line Protocol(LINE) σε KHR
0.0448
1 Line Protocol(LINE) σε KMF
Fr0.0047712
1 Line Protocol(LINE) σε LAK
0.243478256
1 Line Protocol(LINE) σε LKR
රු0.003400096
1 Line Protocol(LINE) σε MDL
L0.000190064
1 Line Protocol(LINE) σε MGA
Ar0.05022416
1 Line Protocol(LINE) σε MOP
P0.000089376
1 Line Protocol(LINE) σε MVR
0.00017136
1 Line Protocol(LINE) σε MWK
MK0.01937712
1 Line Protocol(LINE) σε MZN
MT0.00071568
1 Line Protocol(LINE) σε NPR
रु0.001584128
1 Line Protocol(LINE) σε PYG
0.0788704
1 Line Protocol(LINE) σε RWF
Fr0.0162288
1 Line Protocol(LINE) σε SBD
$0.000092176
1 Line Protocol(LINE) σε SCR
0.000163968
1 Line Protocol(LINE) σε SRD
$0.0004312
1 Line Protocol(LINE) σε SVC
$0.000097664
1 Line Protocol(LINE) σε SZL
L0.000193648
1 Line Protocol(LINE) σε TMT
m0.0000392
1 Line Protocol(LINE) σε TND
د.ت0.0000329728
1 Line Protocol(LINE) σε TTD
$0.0000756
1 Line Protocol(LINE) σε UGX
Sh0.0388864
1 Line Protocol(LINE) σε XAF
Fr0.006328
1 Line Protocol(LINE) σε XCD
$0.00003024
1 Line Protocol(LINE) σε XOF
Fr0.006328
1 Line Protocol(LINE) σε XPF
Fr0.0011424
1 Line Protocol(LINE) σε BWP
P0.000149968
1 Line Protocol(LINE) σε BZD
$0.0000224
1 Line Protocol(LINE) σε CVE
$0.00106456
1 Line Protocol(LINE) σε DJF
Fr0.0019824
1 Line Protocol(LINE) σε DOP
$0.000717472
1 Line Protocol(LINE) σε DZD
د.ج0.001455664
1 Line Protocol(LINE) σε FJD
$0.000025648
1 Line Protocol(LINE) σε GNF
Fr0.096544
1 Line Protocol(LINE) σε GTQ
Q0.000085568
1 Line Protocol(LINE) σε GYD
$0.002336656
1 Line Protocol(LINE) σε ISK
kr0.0013888

Line Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Line Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Line Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Line Protocol

Πόσο αξίζει το Line Protocol (LINE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LINE στο USD είναι 0.0000112 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LINE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LINE σε USD είναι $ 0.0000112. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Line Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LINE είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LINE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LINE είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LINE;
Το LINE πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LINE;
Το LINE είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LINE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LINE είναι $ 83.15 USD.
Θα ανέβει το LINE υψηλότερα φέτος;
Το LINE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LINE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:14:11 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής LINE-σε-USD

Ποσό

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000112 USD

Συναλλαγή LINE

LINE/USDT
$0.0000112
$0.0000112$0.0000112
-20.56%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.00
$110,635.00$110,635.00

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.69
$3,868.69$3,868.69

-0.69%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03136
$0.03136$0.03136

+4.35%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.15
$185.15$185.15

-0.68%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.00
$110,635.00$110,635.00

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.69
$3,868.69$3,868.69

-0.69%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.34
$92.34$92.34

+30.22%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.15
$185.15$185.15

-0.68%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5132
$2.5132$2.5132

+0.49%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6570
$0.6570$0.6570

+1,214.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05565
$0.05565$0.05565

+178.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07778
$0.07778$0.07778

-7.78%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6570
$0.6570$0.6570

+1,214.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041346
$0.0041346$0.0041346

+102.70%

DramaBits Λογότ.

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009365
$0.0009365$0.0009365

+61.68%