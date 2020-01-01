Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Torch of Liberty (LIBERTY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Torch of Liberty (LIBERTY) $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Επίσημη ιστοσελίδα: https://torchofliberty.global/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Αγοράστε LIBERTY τώρα!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Torch of Liberty (LIBERTY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 133.33M $ 133.33M $ 133.33M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Τρέχουσα τιμή: $ 0.13333 $ 0.13333 $ 0.13333 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Torch of Liberty (LIBERTY)

Tokenomics Torch of Liberty (LIBERTY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Torch of Liberty (LIBERTY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LIBERTY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LIBERTY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LIBERTY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LIBERTY token!

