Legacy Network (LGCT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Legacy Network (LGCT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Legacy Network (LGCT) Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.legacynetwork.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Αγοράστε LGCT τώρα!

Legacy Network (LGCT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Legacy Network (LGCT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 187.51M $ 187.51M $ 187.51M Συνολική προμήθεια: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 529.98M $ 529.98M $ 529.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Τρέχουσα τιμή: $ 1.7666 $ 1.7666 $ 1.7666 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Legacy Network (LGCT)

Tokenomics Legacy Network (LGCT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Legacy Network (LGCT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LGCT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LGCT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LGCT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LGCT token!

Πώς να Αγοράσετε LGCT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Legacy Network (LGCT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς LGCT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε LGCT στη MEXC τώρα!

Legacy Network (LGCT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LGCT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LGCT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LGCT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LGCT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LGCT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LGCT Token τώρα!

