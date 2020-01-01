Lion Cat (LCAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Lion Cat (LCAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Επίσημη ιστοσελίδα: https://lioncat.meme Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Αγοράστε LCAT τώρα!

Lion Cat (LCAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Lion Cat (LCAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Συνολική προμήθεια: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 471.00M $ 471.00M $ 471.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01119 $ 0.01119 $ 0.01119 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Lion Cat (LCAT)

Tokenomics Lion Cat (LCAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Lion Cat (LCAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LCAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LCAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LCAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LCAT token!

Lion Cat (LCAT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LCAT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LCAT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LCAT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LCAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LCAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LCAT Token τώρα!

