Πληροφορίες Kwenta (KWENTA) Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kwenta.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.kwenta.io/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b Αγοράστε KWENTA τώρα!

Kwenta (KWENTA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kwenta (KWENTA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Συνολική προμήθεια: $ 607.16K $ 607.16K $ 607.16K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 813.36 $ 813.36 $ 813.36 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 Τρέχουσα τιμή: $ 11.788 $ 11.788 $ 11.788 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kwenta (KWENTA)

Tokenomics Kwenta (KWENTA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kwenta (KWENTA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KWENTA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KWENTA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KWENTA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KWENTA token!

