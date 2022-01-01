Koma Inu (KOMA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Koma Inu (KOMA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Koma Inu (KOMA) Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Επίσημη ιστοσελίδα: https://komabnb.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Αγοράστε KOMA τώρα!

Koma Inu (KOMA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Koma Inu (KOMA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M Συνολική προμήθεια: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 534.34M $ 534.34M $ 534.34M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02656 $ 0.02656 $ 0.02656 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Koma Inu (KOMA)

Tokenomics Koma Inu (KOMA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Koma Inu (KOMA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KOMA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KOMA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KOMA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KOMA token!

Koma Inu (KOMA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KOMA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KOMA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KOMA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KOMA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KOMA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KOMA Token τώρα!

