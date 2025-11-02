ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή KoKoK The Roach είναι 0.01837 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KOKOK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KOKOK εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 KOKOK σε USD

$0.01837
$0.01837$0.01837
-2.64%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:04 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01834
$ 0.01834$ 0.01834
Κατώτ. 24H
$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886
Υψηλ. 24H

$ 0.01834
$ 0.01834$ 0.01834

$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886

--
----

--
----

+0.05%

-2.64%

-12.65%

-12.65%

KoKoK The Roach (KOKOK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01837. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KOKOK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01834 και ενός υψηλού $ 0.02886, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KOKOK είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KOKOK έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, -2.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KoKoK The Roach (KOKOK) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KoKoK The Roach είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.58K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KOKOK είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

KoKoK The Roach (KOKOK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών KoKoK The Roach για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0004981-2.64%
30 ημέρες$ -0.01483-44.67%
60 Ημέρες$ -0.03987-68.46%
90 Ημέρες$ -0.09393-83.65%
KoKoK The Roach Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το KOKOK κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0004981 (-2.64%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

KoKoK The Roach Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01483 (-44.67%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

KoKoK The Roach Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το KOKOK άλλαξε κατά $ -0.03987 (-68.46%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

KoKoK The Roach Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.09393 (-83.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του KoKoK The Roach (KOKOK);

Ελέγξτε τώρα τη KoKoK The Roach σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των KoKoK The Roachεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεKOKOK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοKoKoK The Roach ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας KoKoK The Roach ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

KoKoK The Roach Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το KoKoK The Roach (KOKOK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία KoKoK The Roach (KOKOK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το KoKoK The Roach.

Ελέγξτε την KoKoK The Roach πρόβλεψη τιμής τώρα!

KoKoK The Roach (KOKOK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του KoKoK The Roach (KOKOK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KOKOK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε KoKoK The Roach (KOKOK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε KoKoK The Roach? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα KoKoK The Roach στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

KoKoK The Roach Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του KoKoK The Roach, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με KoKoK The Roach

Πόσο αξίζει το KoKoK The Roach (KOKOK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KOKOK στο USD είναι 0.01837 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KOKOK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KOKOK σε USD είναι $ 0.01837. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του KoKoK The Roach;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KOKOK είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KOKOK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KOKOK είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KOKOK;
Το KOKOK πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KOKOK;
Το KOKOK είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KOKOK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KOKOK είναι $ 55.58K USD.
Θα ανέβει το KOKOK υψηλότερα φέτος;
Το KOKOK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KOKOK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:04 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

