Kleva (KLEVA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kleva (KLEVA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kleva (KLEVA) Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kleva.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.kleva.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Αγοράστε KLEVA τώρα!

Kleva (KLEVA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kleva (KLEVA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Συνολική προμήθεια: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0722 $ 0.0722 $ 0.0722 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kleva (KLEVA)

Tokenomics Kleva (KLEVA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kleva (KLEVA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KLEVA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KLEVA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KLEVA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KLEVA token!

Πώς να Αγοράσετε KLEVA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Kleva (KLEVA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KLEVA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KLEVA στη MEXC τώρα!

Kleva (KLEVA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KLEVA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KLEVA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KLEVA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KLEVA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KLEVA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KLEVA Token τώρα!

