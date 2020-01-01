KINIC (KINIC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KINIC (KINIC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KINIC (KINIC) Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kinic.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Αγοράστε KINIC τώρα!

KINIC (KINIC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KINIC (KINIC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Συνολική προμήθεια: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Τρέχουσα τιμή: $ 0.8244 $ 0.8244 $ 0.8244 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KINIC (KINIC)

Tokenomics KINIC (KINIC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KINIC (KINIC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KINIC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KINIC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KINIC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KINIC token!

Πώς να Αγοράσετε KINIC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε KINIC (KINIC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KINIC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KINIC στη MEXC τώρα!

KINIC (KINIC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KINIC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KINIC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KINIC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KINIC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KINIC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KINIC Token τώρα!

