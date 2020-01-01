Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomics
Πληροφορίες Kekius Maximus (KEKIUS)
KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.
Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kekius Maximus (KEKIUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Kekius Maximus (KEKIUS)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token KEKIUS. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Kekius Maximus is a memecoin project with multiple versions and communities on different blockchains (notably Solana, Ethereum, and BSC). The following analysis synthesizes the available information on its token economics, focusing on the version at kekiusmaximus.vip and related sources.
Issuance Mechanism
- Fair Launch: Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch.
- Total Supply: The total supply is consistently cited as 1,000,000,000 (1 billion) tokens across the main versions.
- Deflationary Mechanisms: Some versions mention deflationary features, such as token burns, but the primary supply is fixed at launch.
Allocation Mechanism
- No Team/VC Allocation: There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community.
- Liquidity Provision: 100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers.
- No Taxes: The token operates with a 0% transaction tax, meaning no fees are taken on transfers or trades.
Example Allocation Table
|Allocation Category
|Percentage
|Details
|Public (Fair Launch)
|100%
|All tokens available at launch
|Team/VC/Advisors
|0%
|None reserved
|Liquidity Pool
|100%
|LP tokens burnt
|Transaction Tax
|0%
|No tax on transfers
Usage and Incentive Mechanism
- Community & Meme Utility: The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction.
- Holder Rewards: Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described.
- Ecosystem Participation: The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics).
- No Explicit Governance or Staking: There is no mention of governance rights or staking mechanisms in the official documentation.
Locking Mechanism
- No Lockups or Vesting: There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch.
- LP Burn: The only "lock" is the burning of LP tokens, which permanently locks liquidity in the decentralized exchange pool.
Unlocking Time
- Immediate Unlock: All tokens are unlocked and available at launch. There are no future unlock events or vesting cliffs.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|Fair launch, 1B total supply, no presale/private sale
|Allocation
|100% to public, 0% team/VC, LP tokens burnt
|Usage/Incentives
|Meme utility, community engagement, no explicit staking or governance
|Locking
|No token lockups; LP tokens burnt to lock liquidity
|Unlocking
|All tokens unlocked at launch; no vesting or future unlocks
Additional Context and Implications
- Transparency & Decentralization: The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control.
- Speculative Nature: As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change).
- No Intrinsic Yield: There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens.
- Market Volatility: The absence of lockups or vesting means all tokens can be traded immediately, contributing to high volatility and susceptibility to pump-and-dump cycles.
Limitations
- No On-Chain Vesting Data: There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch.
- Multiple Versions: There are several Kekius Maximus tokens on different chains and with different communities. This summary focuses on the most prominent and original version as referenced by kekiusmaximus.vip.
References
- Kekius Maximus Official Site
- Kekius Maximus on Solana
- Kekius Maximus on BSC
- Kekius Maximus Coin
In conclusion, Kekius Maximus exemplifies the pure meme token model: fair launch, no team or VC allocation, no vesting, and all tokens unlocked and tradable from day one. Its economics are designed for maximum community participation and transparency, but also come with the risks and volatility typical of memecoins.
Tokenomics Kekius Maximus (KEKIUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Kekius Maximus (KEKIUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός KEKIUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα KEKIUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KEKIUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KEKIUS token!
