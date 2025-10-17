Εξερευνήστε τα tokenomics KaratDAO (KARAT) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token KARAT, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics KaratDAO (KARAT) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token KARAT, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!