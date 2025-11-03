ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Jump Tom είναι 0.0000001518 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JUMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JUMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Jump Tom Λογότ.

Τιμή Jump Tom(JUMP)

Live Τιμή 1 JUMP σε USD

$0.0000001517
+26.41%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 00:19:22 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000001021
Κατώτ. 24H
$ 0.0000012325
Υψηλ. 24H

$ 0.0000001021
$ 0.0000012325
--
--
-8.23%

+26.41%

-99.24%

-99.24%

Jump Tom (JUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000001518. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000001021 και ενός υψηλού $ 0.0000012325, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JUMP είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JUMP έχει αλλάξει κατά -8.23% την τελευταία ώρα, +26.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -99.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jump Tom (JUMP) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 851.43K
$ 151.80
--
1,000,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jump Tom είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 851.43K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JUMP είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 151.80

Jump Tom (JUMP) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Jump Tom για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000000031694+26.41%
30 ημέρες$ -0.0009998482-99.99%
60 Ημέρες$ -0.0009998482-99.99%
90 Ημέρες$ -0.0009998482-99.99%
Jump Tom Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το JUMP κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000000031694 (+26.41%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Jump Tom Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0009998482 (-99.99%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Jump Tom Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το JUMP άλλαξε κατά $ -0.0009998482 (-99.99%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Jump Tom Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0009998482 (-99.99%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Jump Tom (JUMP);

Ελέγξτε τώρα τη Jump Tom σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Jump Tomεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεJUMP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοJump Tom ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Jump Tom ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Jump Tom Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Jump Tom (JUMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Jump Tom (JUMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Jump Tom.

Ελέγξτε την Jump Tom πρόβλεψη τιμής τώρα!

Jump Tom (JUMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Jump Tom (JUMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JUMP token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Jump Tom (JUMP)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Jump Tom? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Jump Tom στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

JUMP σε Τοπικά Νομίσματα

Jump Tom Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Jump Tom, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Jump Tom
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Jump Tom

Πόσο αξίζει το Jump Tom (JUMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JUMP στο USD είναι 0.0000001518 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JUMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JUMP σε USD είναι $ 0.0000001518. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Jump Tom;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JUMP είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JUMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JUMP είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JUMP;
Το JUMP πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JUMP;
Το JUMP είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JUMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JUMP είναι $ 851.43K USD.
Θα ανέβει το JUMP υψηλότερα φέτος;
Το JUMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JUMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 00:19:22 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

