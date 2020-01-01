JOE (JOE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το JOE (JOE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες JOE (JOE) Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.lfj.gg/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Αγοράστε JOE τώρα!

JOE (JOE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για JOE (JOE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M Συνολική προμήθεια: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 398.14M $ 398.14M $ 398.14M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 79.25M $ 79.25M $ 79.25M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1585 $ 0.1585 $ 0.1585 Μάθετε περισσότερα για την τιμή JOE (JOE)

Tokenomics JOE (JOE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του JOE (JOE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JOE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JOE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JOE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JOE token!

JOE (JOE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών JOE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών JOE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής JOE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JOE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JOE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JOE Token τώρα!

