Πληροφορίες Jager Hunter (JAGER) Επίσημη ιστοσελίδα: https://jager.meme Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Αγοράστε JAGER τώρα!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jager Hunter (JAGER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M Συνολική προμήθεια: $ 13,719.72T $ 13,719.72T $ 13,719.72T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13,719.72T $ 13,719.72T $ 13,719.72T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000000011007 $ 0.0000000011007 $ 0.0000000011007 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Jager Hunter (JAGER)

Tokenomics Jager Hunter (JAGER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jager Hunter (JAGER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JAGER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JAGER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JAGER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JAGER token!

Πώς να Αγοράσετε JAGER Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Jager Hunter (JAGER) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς JAGER, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε JAGER στη MEXC τώρα!

Jager Hunter (JAGER) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών JAGER βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών JAGER τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής JAGER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JAGER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JAGER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JAGER Token τώρα!

