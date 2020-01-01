IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. Επίσημη ιστοσελίδα: https://undercoveriris.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://undercoveriris.io/who-is-iris Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 Αγοράστε IRISVIRTUAL τώρα!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.007275 $ 0.007275 $ 0.007275 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Tokenomics IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IRISVIRTUAL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IRISVIRTUAL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IRISVIRTUAL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IRISVIRTUAL token!

Πώς να Αγοράσετε IRISVIRTUAL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς IRISVIRTUAL, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε IRISVIRTUAL στη MEXC τώρα!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών IRISVIRTUAL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών IRISVIRTUAL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής IRISVIRTUAL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IRISVIRTUAL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IRISVIRTUAL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IRISVIRTUAL Token τώρα!

