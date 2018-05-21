IoTeX Network (IOTX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το IoTeX Network (IOTX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.iotex.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://iotex.io/2.0 Block Explorer: https://iotexscan.io/ Αγοράστε IOTX τώρα!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IoTeX Network (IOTX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 271.53M $ 271.53M $ 271.53M Συνολική προμήθεια: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 287.60M $ 287.60M $ 287.60M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02876 $ 0.02876 $ 0.02876 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IoTeX Network (IOTX)

Tokenomics IoTeX Network (IOTX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IoTeX Network (IOTX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IOTX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IOTX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IOTX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IOTX token!

Πώς να Αγοράσετε IOTX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε IoTeX Network (IOTX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς IOTX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε IOTX στη MEXC τώρα!

IoTeX Network (IOTX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών IOTX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών IOTX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής IOTX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IOTX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IOTX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IOTX Token τώρα!

