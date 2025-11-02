ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Intel είναι 39.94 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο INTCON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής INTCON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Intel είναι 39.94 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο INTCON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής INTCON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το INTCON

Πληροφορίες Τιμής INTCON

Τι είναι το INTCON

Επίσημος Ιστότοπος INTCON

Tokenomics INTCON

Προβλέψεις Τιμών INTCON

Ιστορικό INTCON

Οδηγός Αγοράς INTCON

Μετατροπέας νομίσματος INTCON-σε-Fiat

Spot INTCON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Intel Λογότ.

Τιμή Intel(INTCON)

Live Τιμή 1 INTCON σε USD

$39.88
$39.88$39.88
-1.01%1D
USD
Intel (INTCON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:09:45 (UTC+8)

Intel (INTCON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 39.05
$ 39.05$ 39.05
Κατώτ. 24H
$ 40.53
$ 40.53$ 40.53
Υψηλ. 24H

$ 39.05
$ 39.05$ 39.05

$ 40.53
$ 40.53$ 40.53

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+1.19%

-1.01%

+3.20%

+3.20%

Intel (INTCON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 39.94. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INTCON μεταξύ ενός χαμηλού $ 39.05 και ενός υψηλού $ 40.53, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INTCON είναι $ 42.38863945727811, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 23.741402264383435.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INTCON έχει αλλάξει κατά +1.19% την τελευταία ώρα, -1.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Intel (INTCON) Πληροφορίες αγοράς

No.1845

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

$ 87.59K
$ 87.59K$ 87.59K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

49.50K
49.50K 49.50K

49,495.58085168
49,495.58085168 49,495.58085168

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Intel είναι $ 1.98M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 87.59K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INTCON είναι 49.50K, με συνολική προσφορά 49495.58085168. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.98M

Intel (INTCON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Intel για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.4069-1.01%
30 ημέρες$ +2.36+6.27%
60 Ημέρες$ +24.94+166.26%
90 Ημέρες$ +24.94+166.26%
Intel Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το INTCON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.4069 (-1.01%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Intel Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +2.36 (+6.27%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Intel Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το INTCON άλλαξε κατά $ +24.94 (+166.26%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Intel Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +24.94 (+166.26%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Intel (INTCON);

Ελέγξτε τώρα τη Intel σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Intelεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεINTCON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοIntel ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Intel ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Intel Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Intel (INTCON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Intel (INTCON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Intel.

Ελέγξτε την Intel πρόβλεψη τιμής τώρα!

Intel (INTCON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Intel (INTCON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του INTCON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Intel (INTCON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Intel? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Intel στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

INTCON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Intel(INTCON) σε VND
1,051,021.1
1 Intel(INTCON) σε AUD
A$60.7088
1 Intel(INTCON) σε GBP
30.3544
1 Intel(INTCON) σε EUR
34.3484
1 Intel(INTCON) σε USD
$39.94
1 Intel(INTCON) σε MYR
RM167.3486
1 Intel(INTCON) σε TRY
1,677.48
1 Intel(INTCON) σε JPY
¥6,110.82
1 Intel(INTCON) σε ARS
ARS$57,302.7168
1 Intel(INTCON) σε RUB
3,210.7766
1 Intel(INTCON) σε INR
3,545.4738
1 Intel(INTCON) σε IDR
Rp665,666.4004
1 Intel(INTCON) σε PHP
2,344.0786
1 Intel(INTCON) σε EGP
￡E.1,877.18
1 Intel(INTCON) σε BRL
R$214.4778
1 Intel(INTCON) σε CAD
C$55.916
1 Intel(INTCON) σε BDT
4,867.0884
1 Intel(INTCON) σε NGN
57,716.4952
1 Intel(INTCON) σε COP
$153,615.231
1 Intel(INTCON) σε ZAR
R.693.7578
1 Intel(INTCON) σε UAH
1,669.0926
1 Intel(INTCON) σε TZS
T.Sh.97,892.1412
1 Intel(INTCON) σε VES
Bs8,826.74
1 Intel(INTCON) σε CLP
$37,543.6
1 Intel(INTCON) σε PKR
Rs11,279.056
1 Intel(INTCON) σε KZT
21,087.5212
1 Intel(INTCON) σε THB
฿1,286.8668
1 Intel(INTCON) σε TWD
NT$1,229.7526
1 Intel(INTCON) σε AED
د.إ146.5798
1 Intel(INTCON) σε CHF
Fr31.952
1 Intel(INTCON) σε HKD
HK$310.3338
1 Intel(INTCON) σε AMD
֏15,232.3172
1 Intel(INTCON) σε MAD
.د.م368.6462
1 Intel(INTCON) σε MXN
$741.2864
1 Intel(INTCON) σε SAR
ريال149.775
1 Intel(INTCON) σε ETB
Br6,135.9822
1 Intel(INTCON) σε KES
KSh5,145.8696
1 Intel(INTCON) σε JOD
د.أ28.31746
1 Intel(INTCON) σε PLN
146.9792
1 Intel(INTCON) σε RON
лв176.1354
1 Intel(INTCON) σε SEK
kr379.0306
1 Intel(INTCON) σε BGN
лв67.4986
1 Intel(INTCON) σε HUF
Ft13,348.7468
1 Intel(INTCON) σε CZK
842.3346
1 Intel(INTCON) σε KWD
د.ك12.1817
1 Intel(INTCON) σε ILS
129.805
1 Intel(INTCON) σε BOB
Bs275.1866
1 Intel(INTCON) σε AZN
67.898
1 Intel(INTCON) σε TJS
SM366.6492
1 Intel(INTCON) σε GEL
108.2374
1 Intel(INTCON) σε AOA
Kz36,608.6046
1 Intel(INTCON) σε BHD
.د.ب14.9775
1 Intel(INTCON) σε BMD
$39.94
1 Intel(INTCON) σε DKK
kr258.4118
1 Intel(INTCON) σε HNL
L1,047.2268
1 Intel(INTCON) σε MUR
1,826.8556
1 Intel(INTCON) σε NAD
$690.5626
1 Intel(INTCON) σε NOK
kr404.1928
1 Intel(INTCON) σε NZD
$69.4956
1 Intel(INTCON) σε PAB
B/.39.94
1 Intel(INTCON) σε PGK
K167.748
1 Intel(INTCON) σε QAR
ر.ق144.9822
1 Intel(INTCON) σε RSD
дин.4,036.3364
1 Intel(INTCON) σε UZS
soʻm475,476.1144
1 Intel(INTCON) σε ALL
L3,334.5906
1 Intel(INTCON) σε ANG
ƒ71.4926
1 Intel(INTCON) σε AWG
ƒ71.4926
1 Intel(INTCON) σε BBD
$79.88
1 Intel(INTCON) σε BAM
KM67.0992
1 Intel(INTCON) σε BIF
Fr116,744.62
1 Intel(INTCON) σε BND
$51.5226
1 Intel(INTCON) σε BSD
$39.94
1 Intel(INTCON) σε JMD
$6,392.397
1 Intel(INTCON) σε KHR
159,760
1 Intel(INTCON) σε KMF
Fr17,014.44
1 Intel(INTCON) σε LAK
868,260.8522
1 Intel(INTCON) σε LKR
රු12,124.9852
1 Intel(INTCON) σε MDL
L677.7818
1 Intel(INTCON) σε MGA
Ar179,102.942
1 Intel(INTCON) σε MOP
P318.7212
1 Intel(INTCON) σε MVR
611.082
1 Intel(INTCON) σε MWK
MK69,100.194
1 Intel(INTCON) σε MZN
MT2,552.166
1 Intel(INTCON) σε NPR
रु5,649.1136
1 Intel(INTCON) σε PYG
281,257.48
1 Intel(INTCON) σε RWF
Fr57,873.06
1 Intel(INTCON) σε SBD
$328.7062
1 Intel(INTCON) σε SCR
584.7216
1 Intel(INTCON) σε SRD
$1,537.69
1 Intel(INTCON) σε SVC
$348.2768
1 Intel(INTCON) σε SZL
L690.5626
1 Intel(INTCON) σε TMT
m139.79
1 Intel(INTCON) σε TND
د.ت117.58336
1 Intel(INTCON) σε TTD
$269.595
1 Intel(INTCON) σε UGX
Sh138,671.68
1 Intel(INTCON) σε XAF
Fr22,566.1
1 Intel(INTCON) σε XCD
$107.838
1 Intel(INTCON) σε XOF
Fr22,566.1
1 Intel(INTCON) σε XPF
Fr4,073.88
1 Intel(INTCON) σε BWP
P534.7966
1 Intel(INTCON) σε BZD
$79.88
1 Intel(INTCON) σε CVE
$3,796.297
1 Intel(INTCON) σε DJF
Fr7,069.38
1 Intel(INTCON) σε DOP
$2,558.5564
1 Intel(INTCON) σε DZD
د.ج5,191.0018
1 Intel(INTCON) σε FJD
$91.4626
1 Intel(INTCON) σε GNF
Fr344,282.8
1 Intel(INTCON) σε GTQ
Q305.1416
1 Intel(INTCON) σε GYD
$8,332.6822
1 Intel(INTCON) σε ISK
kr4,952.56

Intel Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Intel, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Intel
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Intel

Πόσο αξίζει το Intel (INTCON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή INTCON στο USD είναι 39.94 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή INTCON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του INTCON σε USD είναι $ 39.94. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Intel;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το INTCON είναι $ 1.98M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του INTCON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του INTCON είναι 49.50K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του INTCON;
Το INTCON πέτυχε τιμή ATH ύψους 42.38863945727811 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του INTCON;
Το INTCON είχε τιμή ATL ύψους 23.741402264383435 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του INTCON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το INTCON είναι $ 87.59K USD.
Θα ανέβει το INTCON υψηλότερα φέτος;
Το INTCON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την INTCON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:09:45 (UTC+8)

Intel (INTCON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής INTCON-σε-USD

Ποσό

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 39.94 USD

Συναλλαγή INTCON

INTCON/USDT
$39.88
$39.88$39.88
-1.26%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,615.24
$110,615.24$110,615.24

+0.29%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.98
$3,865.98$3,865.98

-0.75%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03100
$0.03100$0.03100

+3.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,615.24
$110,615.24$110,615.24

+0.29%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.98
$3,865.98$3,865.98

-0.75%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.51
$92.51$92.51

+30.46%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5121
$2.5121$2.5121

+0.44%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6650
$0.6650$0.6650

+1,230.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05594
$0.05594$0.05594

+179.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07635
$0.07635$0.07635

-9.48%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6650
$0.6650$0.6650

+1,230.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041539
$0.0041539$0.0041539

+103.65%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07080
$0.07080$0.07080

+62.53%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009338
$0.0009338$0.0009338

+61.22%