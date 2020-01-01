IMGN Labs (IMGN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το IMGN Labs (IMGN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες IMGN Labs (IMGN) Επίσημη ιστοσελίδα: https://imgn.org Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Αγοράστε IMGN τώρα!

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IMGN Labs (IMGN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00584 $ 0.00584 $ 0.00584 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IMGN Labs (IMGN)

Tokenomics IMGN Labs (IMGN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IMGN Labs (IMGN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IMGN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IMGN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IMGN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IMGN token!

Πώς να Αγοράσετε IMGN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε IMGN Labs (IMGN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς IMGN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε IMGN στη MEXC τώρα!

IMGN Labs (IMGN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών IMGN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών IMGN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής IMGN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IMGN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IMGN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IMGN Token τώρα!

