Πληροφορίες Infinitar (IGT) Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.infinitar.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://infinitar.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE Αγοράστε IGT τώρα!

Infinitar (IGT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Infinitar (IGT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 24.28M $ 24.28M $ 24.28M Συνολική προμήθεια: $ 850.18M $ 850.18M $ 850.18M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 253.66M $ 253.66M $ 253.66M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 81.36M $ 81.36M $ 81.36M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.8193 $ 0.8193 $ 0.8193 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Infinitar (IGT)

Tokenomics Infinitar (IGT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Infinitar (IGT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IGT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IGT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IGT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IGT token!

Infinitar (IGT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών IGT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών IGT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής IGT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IGT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IGT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IGT Token τώρα!

