Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ice Open Network (ICENETWORK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ice.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ice.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Αγοράστε ICENETWORK τώρα!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ice Open Network (ICENETWORK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.32M $ 40.32M $ 40.32M Συνολική προμήθεια: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 128.91M $ 128.91M $ 128.91M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006095 $ 0.006095 $ 0.006095 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ice Open Network (ICENETWORK)

Tokenomics Ice Open Network (ICENETWORK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ice Open Network (ICENETWORK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ICENETWORK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ICENETWORK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ICENETWORK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ICENETWORK token!

Πώς να Αγοράσετε ICENETWORK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Ice Open Network (ICENETWORK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ICENETWORK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ICENETWORK στη MEXC τώρα!

Ice Open Network (ICENETWORK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ICENETWORK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ICENETWORK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ICENETWORK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ICENETWORK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ICENETWORK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ICENETWORK Token τώρα!

