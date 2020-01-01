ICEBERG (ICEBERG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ICEBERG (ICEBERG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ICEBERG (ICEBERG) Iceberg is a Web3.0 platform designed to enhance work processes. Revolutionize work with an integrated, decentralized Web3.0 workspace that simplifies processes, enhances collaboration, and boosts productivity. Iceberg, integrated with Telegram, features AI tools and the first Web3.0 CRM system, consolidating all necessary tools in one place to increase productivity and improve communication. Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://0xiceberg.notion.site/dataroom Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQC2LeGHSPpXqhV-dTDWJQAPFOU-p1mGrwoovzx2vwqqH_LT#events Αγοράστε ICEBERG τώρα!

ICEBERG (ICEBERG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ICEBERG (ICEBERG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 44.00K $ 44.00K $ 44.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000152 $ 0.000152 $ 0.000152 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000044 $ 0.00000044 $ 0.00000044 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ICEBERG (ICEBERG)

Tokenomics ICEBERG (ICEBERG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ICEBERG (ICEBERG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ICEBERG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ICEBERG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ICEBERG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ICEBERG token!

Πώς να Αγοράσετε ICEBERG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ICEBERG (ICEBERG) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ICEBERG, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ICEBERG στη MEXC τώρα!

ICEBERG (ICEBERG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ICEBERG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ICEBERG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ICEBERG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ICEBERG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ICEBERG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ICEBERG Token τώρα!

