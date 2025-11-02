ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή iShares Gold Trust είναι 75.24 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο IAUON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής IAUON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το IAUON

Πληροφορίες Τιμής IAUON

Τι είναι το IAUON

Επίσημος Ιστότοπος IAUON

Tokenomics IAUON

Προβλέψεις Τιμών IAUON

Ιστορικό IAUON

Οδηγός Αγοράς IAUON

Μετατροπέας νομίσματος IAUON-σε-Fiat

Spot IAUON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

iShares Gold Trust Λογότ.

Τιμή iShares Gold Trust(IAUON)

Live Τιμή 1 IAUON σε USD

$75.22
$75.22$75.22
-1.06%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:08:47 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 74.96
$ 74.96$ 74.96
Κατώτ. 24H
$ 76.24
$ 76.24$ 76.24
Υψηλ. 24H

$ 74.96
$ 74.96$ 74.96

$ 76.24
$ 76.24$ 76.24

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

-1.02%

-1.06%

-3.39%

-3.39%

iShares Gold Trust (IAUON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 75.24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IAUON μεταξύ ενός χαμηλού $ 74.96 και ενός υψηλού $ 76.24, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IAUON είναι $ 82.53676920433921, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 66.2823140111318.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IAUON έχει αλλάξει κατά -1.02% την τελευταία ώρα, -1.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iShares Gold Trust (IAUON) Πληροφορίες αγοράς

No.1186

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

119.51K
119.51K 119.51K

119,510.38727148
119,510.38727148 119,510.38727148

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iShares Gold Trust είναι $ 8.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 53.70K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IAUON είναι 119.51K, με συνολική προσφορά 119510.38727148. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.99M

iShares Gold Trust (IAUON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών iShares Gold Trust για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.8059-1.06%
30 ημέρες$ +2.47+3.39%
60 Ημέρες$ +25.24+50.48%
90 Ημέρες$ +25.24+50.48%
iShares Gold Trust Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το IAUON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.8059 (-1.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

iShares Gold Trust Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +2.47 (+3.39%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

iShares Gold Trust Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το IAUON άλλαξε κατά $ +25.24 (+50.48%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

iShares Gold Trust Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +25.24 (+50.48%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του iShares Gold Trust (IAUON);

Ελέγξτε τώρα τη iShares Gold Trust σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των iShares Gold Trustεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεIAUON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοiShares Gold Trust ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας iShares Gold Trust ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

iShares Gold Trust Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το iShares Gold Trust (IAUON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία iShares Gold Trust (IAUON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το iShares Gold Trust.

Ελέγξτε την iShares Gold Trust πρόβλεψη τιμής τώρα!

iShares Gold Trust (IAUON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του iShares Gold Trust (IAUON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του IAUON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε iShares Gold Trust (IAUON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε iShares Gold Trust? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα iShares Gold Trust στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

IAUON σε Τοπικά Νομίσματα

1 iShares Gold Trust(IAUON) σε VND
1,979,940.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AUD
A$114.3648
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε GBP
57.1824
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε EUR
64.7064
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε USD
$75.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MYR
RM315.2556
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TRY
3,160.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε JPY
¥11,511.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ARS
ARS$107,948.3328
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε RUB
6,048.5436
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε INR
6,679.0548
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε IDR
Rp1,253,999.4984
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PHP
4,415.8356
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε EGP
￡E.3,536.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BRL
R$404.0388
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε CAD
C$105.336
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BDT
9,168.7464
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε NGN
108,727.8192
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε COP
$289,384.326
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ZAR
R.1,306.9188
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε UAH
3,144.2796
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TZS
T.Sh.184,411.7352
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε VES
Bs16,628.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε CLP
$70,725.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PKR
Rs21,247.776
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε KZT
39,725.2152
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε THB
฿2,424.2328
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TWD
NT$2,316.6396
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AED
د.إ276.1308
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε CHF
Fr60.192
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε HKD
HK$584.6148
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AMD
֏28,695.0312
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MAD
.د.م694.4652
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MXN
$1,396.4544
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SAR
ريال282.15
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ETB
Br11,559.1212
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε KES
KSh9,693.9216
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε JOD
د.أ53.34516
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PLN
276.8832
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε RON
лв331.8084
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SEK
kr714.0276
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BGN
лв127.1556
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε HUF
Ft25,146.7128
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε CZK
1,586.8116
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε KWD
د.ك22.9482
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ILS
244.53
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BOB
Bs518.4036
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AZN
127.908
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TJS
SM690.7032
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε GEL
203.9004
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AOA
Kz68,964.2316
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BHD
.د.ب28.215
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BMD
$75.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε DKK
kr486.8028
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε HNL
L1,972.7928
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MUR
3,441.4776
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε NAD
$1,300.8996
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε NOK
kr761.4288
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε NZD
$130.9176
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PAB
B/.75.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PGK
K316.008
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε QAR
ر.ق273.1212
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε RSD
дин.7,603.7544
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε UZS
soʻm895,714.1424
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ALL
L6,281.7876
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ANG
ƒ134.6796
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε AWG
ƒ134.6796
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BBD
$150.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BAM
KM126.4032
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BIF
Fr219,926.52
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BND
$97.0596
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BSD
$75.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε JMD
$12,042.162
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε KHR
300,960
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε KMF
Fr32,052.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε LAK
1,635,652.1412
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε LKR
රු22,841.3592
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MDL
L1,276.8228
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MGA
Ar337,398.732
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MOP
P600.4152
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MVR
1,151.172
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MWK
MK130,172.724
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε MZN
MT4,807.836
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε NPR
रु10,641.9456
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε PYG
529,840.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε RWF
Fr109,022.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SBD
$619.2252
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SCR
1,101.5136
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SRD
$2,896.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SVC
$656.0928
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε SZL
L1,300.8996
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TMT
m263.34
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TND
د.ت221.50656
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε TTD
$507.87
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε UGX
Sh261,233.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε XAF
Fr42,510.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε XCD
$203.148
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε XOF
Fr42,510.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε XPF
Fr7,674.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BWP
P1,007.4636
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε BZD
$150.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε CVE
$7,151.562
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε DJF
Fr13,317.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε DOP
$4,819.8744
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε DZD
د.ج9,778.9428
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε FJD
$172.2996
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε GNF
Fr648,568.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε GTQ
Q574.8336
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε GYD
$15,697.3212
1 iShares Gold Trust(IAUON) σε ISK
kr9,329.76

iShares Gold Trust Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του iShares Gold Trust, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος iShares Gold Trust
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με iShares Gold Trust

Πόσο αξίζει το iShares Gold Trust (IAUON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή IAUON στο USD είναι 75.24 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή IAUON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του IAUON σε USD είναι $ 75.24. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του iShares Gold Trust;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το IAUON είναι $ 8.99M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IAUON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IAUON είναι 119.51K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του IAUON;
Το IAUON πέτυχε τιμή ATH ύψους 82.53676920433921 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του IAUON;
Το IAUON είχε τιμή ATL ύψους 66.2823140111318 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του IAUON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το IAUON είναι $ 53.70K USD.
Θα ανέβει το IAUON υψηλότερα φέτος;
Το IAUON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την IAUON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:08:47 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής IAUON-σε-USD

Ποσό

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.23 USD

Συναλλαγή IAUON

IAUON/USDT
$75.22
$75.22$75.22
-1.09%

ΔΗΜ.

