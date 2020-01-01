Hyperliquid (HYPE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hyperliquid (HYPE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hyperliquid.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Block Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Αγοράστε HYPE τώρα!

Hyperliquid (HYPE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hyperliquid (HYPE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 15,48B $ 15,48B $ 15,48B Συνολική προμήθεια: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 333,93M $ 333,93M $ 333,93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46,36B $ 46,36B $ 46,36B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 80 $ 80 $ 80 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 3,2002764730895623 $ 3,2002764730895623 $ 3,2002764730895623 Τρέχουσα τιμή: $ 46,36 $ 46,36 $ 46,36 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hyperliquid (HYPE)

Tokenomics Hyperliquid (HYPE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hyperliquid (HYPE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HYPE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HYPE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HYPE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HYPE token!

Πώς να Αγοράσετε HYPE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Hyperliquid (HYPE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς HYPE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε HYPE στη MEXC τώρα!

Hyperliquid (HYPE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HYPE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HYPE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HYPE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HYPE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HYPE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HYPE Token τώρα!

