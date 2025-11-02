ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή HUMP AI είναι 0.000036 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HUMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HUMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή HUMP AI(HUMP)

Live Τιμή 1 HUMP σε USD

$0.000036
+9.09%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:08:25 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000031
Κατώτ. 24H
$ 0.000041
Υψηλ. 24H

$ 0.000031
$ 0.000041
--
--
0.00%

+9.09%

+24.13%

+24.13%

HUMP AI (HUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000036. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000031 και ενός υψηλού $ 0.000041, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HUMP είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HUMP έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +9.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +24.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HUMP AI (HUMP) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 3.62K
$ 3.62K$ 3.62K

$ 180.00K
$ 180.00K$ 180.00K

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HUMP AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 3.62K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HUMP είναι --, με συνολική προσφορά 5000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 180.00K

HUMP AI (HUMP) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών HUMP AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000003+9.09%
30 ημέρες$ -0.000013-26.54%
60 Ημέρες$ -0.024964-99.86%
90 Ημέρες$ -0.024964-99.86%
HUMP AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το HUMP κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000003 (+9.09%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

HUMP AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000013 (-26.54%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

HUMP AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το HUMP άλλαξε κατά $ -0.024964 (-99.86%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

HUMP AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.024964 (-99.86%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του HUMP AI (HUMP);

Ελέγξτε τώρα τη HUMP AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των HUMP AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεHUMP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοHUMP AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας HUMP AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

HUMP AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το HUMP AI (HUMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία HUMP AI (HUMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το HUMP AI.

Ελέγξτε την HUMP AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

HUMP AI (HUMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του HUMP AI (HUMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HUMP token τώρα!

Πώς να αγοράσετε HUMP AI (HUMP)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε HUMP AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα HUMP AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

HUMP σε Τοπικά Νομίσματα

HUMP AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του HUMP AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος HUMP AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με HUMP AI

Πόσο αξίζει το HUMP AI (HUMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HUMP στο USD είναι 0.000036 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HUMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HUMP σε USD είναι $ 0.000036. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του HUMP AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HUMP είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HUMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HUMP είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HUMP;
Το HUMP πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HUMP;
Το HUMP είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HUMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HUMP είναι $ 3.62K USD.
Θα ανέβει το HUMP υψηλότερα φέτος;
Το HUMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HUMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

