Τι είναι HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με HUMP AI Πόσο αξίζει το HUMP AI (HUMP) σήμερα; Η ζωντανή τιμή HUMP στο USD είναι 0.000036 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HUMP σε USD; $ 0.000036 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του HUMP σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του HUMP AI; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HUMP είναι -- USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HUMP; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HUMP είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HUMP; Το HUMP πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HUMP; Το HUMP είχε τιμή ATL ύψους -- USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HUMP; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HUMP είναι $ 3.62K USD . Θα ανέβει το HUMP υψηλότερα φέτος; Το HUMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HUMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

HUMP AI (HUMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

