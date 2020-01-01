Housecoin (HOUSE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Housecoin (HOUSE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Housecoin (HOUSE) A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.webuyhousecoins.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump

Housecoin (HOUSE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Housecoin (HOUSE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.91M $ 20.91M $ 20.91M Συνολική προμήθεια: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.130927 $ 0.130927 $ 0.130927 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 Τρέχουσα τιμή: $ 0.020943 $ 0.020943 $ 0.020943 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Housecoin (HOUSE)

Tokenomics Housecoin (HOUSE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Housecoin (HOUSE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HOUSE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HOUSE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HOUSE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HOUSE token!

Housecoin (HOUSE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HOUSE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HOUSE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HOUSE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HOUSE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HOUSE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HOUSE Token τώρα!

