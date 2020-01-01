Holo Token (HOT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Holo Token (HOT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://holochain.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://holo.host/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Αγοράστε HOT τώρα!

Holo Token (HOT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Holo Token (HOT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 169.19M $ 169.19M $ 169.19M Συνολική προμήθεια: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 171.70M $ 171.70M $ 171.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0009667 $ 0.0009667 $ 0.0009667 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Holo Token (HOT)

Tokenomics Holo Token (HOT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Holo Token (HOT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HOT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HOT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HOT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HOT token!

Πώς να Αγοράσετε HOT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Holo Token (HOT) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Holo Token (HOT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HOT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HOT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HOT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HOT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HOT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HOT Token τώρα!

