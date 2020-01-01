HEGIC (HEGIC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HEGIC (HEGIC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HEGIC (HEGIC) Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.hegic.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Αγοράστε HEGIC τώρα!

HEGIC (HEGIC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HEGIC (HEGIC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 36.91M $ 36.91M $ 36.91M Συνολική προμήθεια: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 157.99M $ 157.99M $ 157.99M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Τρέχουσα τιμή: $ 0.052454 $ 0.052454 $ 0.052454 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HEGIC (HEGIC)

Tokenomics HEGIC (HEGIC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HEGIC (HEGIC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HEGIC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HEGIC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HEGIC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HEGIC token!

HEGIC (HEGIC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HEGIC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HEGIC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HEGIC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HEGIC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HEGIC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HEGIC Token τώρα!

