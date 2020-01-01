Happy Cat (HAPPY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Happy Cat (HAPPY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Happy Cat (HAPPY) The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Επίσημη ιστοσελίδα: https://happycatonsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Αγοράστε HAPPY τώρα!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Happy Cat (HAPPY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Συνολική προμήθεια: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0016466 $ 0.0016466 $ 0.0016466 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Happy Cat (HAPPY)

Tokenomics Happy Cat (HAPPY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Happy Cat (HAPPY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HAPPY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HAPPY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HAPPY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HAPPY token!

Πώς να Αγοράσετε HAPPY Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Happy Cat (HAPPY) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς HAPPY, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε HAPPY στη MEXC τώρα!

Happy Cat (HAPPY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HAPPY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HAPPY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HAPPY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HAPPY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HAPPY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HAPPY Token τώρα!

