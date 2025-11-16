Εξερευνήστε τα tokenomics GoChapaa (GXP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GXP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics GoChapaa (GXP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GXP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!