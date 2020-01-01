Xeno Governance (GXE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Xeno Governance (GXE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Επίσημη ιστοσελίδα: https://project-xeno.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Αγοράστε GXE τώρα!

Xeno Governance (GXE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Xeno Governance (GXE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00229 $ 0.00229 $ 0.00229 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Xeno Governance (GXE)

Tokenomics Xeno Governance (GXE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Xeno Governance (GXE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GXE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GXE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GXE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GXE token!

Πώς να Αγοράσετε GXE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Xeno Governance (GXE) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Xeno Governance (GXE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GXE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GXE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GXE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GXE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GXE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GXE Token τώρα!

