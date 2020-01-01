Grafi (GRAFI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Grafi (GRAFI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Grafi (GRAFI) Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. Επίσημη ιστοσελίδα: https://grafilab.io/home Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.grafilab.io/home Block Explorer: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d Αγοράστε GRAFI τώρα!

Grafi (GRAFI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Grafi (GRAFI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.003827 $ 0.003827 $ 0.003827 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Grafi (GRAFI)

Tokenomics Grafi (GRAFI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Grafi (GRAFI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GRAFI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GRAFI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GRAFI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GRAFI token!

Πώς να Αγοράσετε GRAFI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Grafi (GRAFI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς GRAFI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε GRAFI στη MEXC τώρα!

Grafi (GRAFI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GRAFI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GRAFI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GRAFI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GRAFI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GRAFI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GRAFI Token τώρα!

