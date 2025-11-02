ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Alphabet Class A είναι 275.53 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOOGLON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOOGLON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Alphabet Class A είναι 275.53 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOOGLON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOOGLON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GOOGLON

Πληροφορίες Τιμής GOOGLON

Τι είναι το GOOGLON

Επίσημος Ιστότοπος GOOGLON

Tokenomics GOOGLON

Προβλέψεις Τιμών GOOGLON

Ιστορικό GOOGLON

Οδηγός Αγοράς GOOGLON

Μετατροπέας νομίσματος GOOGLON-σε-Fiat

Spot GOOGLON

Alphabet Class A Λογότ.

Τιμή Alphabet Class A(GOOGLON)

Live Τιμή 1 GOOGLON σε USD

$275.53
$275.53$275.53
-0.34%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:26 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 271.75
$ 271.75$ 271.75
Κατώτ. 24H
$ 280.62
$ 280.62$ 280.62
Υψηλ. 24H

$ 271.75
$ 271.75$ 271.75

$ 280.62
$ 280.62$ 280.62

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-1.80%

-0.33%

+7.89%

+7.89%

Alphabet Class A (GOOGLON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 275.53. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOOGLON μεταξύ ενός χαμηλού $ 271.75 και ενός υψηλού $ 280.62, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOOGLON είναι $ 299.0048828834799, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 225.81003632470686.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOOGLON έχει αλλάξει κατά -1.80% την τελευταία ώρα, -0.33% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alphabet Class A (GOOGLON) Πληροφορίες αγοράς

No.1770

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 57.68K
$ 57.68K$ 57.68K

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

8.29K
8.29K 8.29K

8,289.78236799
8,289.78236799 8,289.78236799

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alphabet Class A είναι $ 2.28M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.68K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOOGLON είναι 8.29K, με συνολική προσφορά 8289.78236799. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.28M

Alphabet Class A (GOOGLON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Alphabet Class A για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.94-0.33%
30 ημέρες$ +29.7+12.08%
60 Ημέρες$ +95.53+53.07%
90 Ημέρες$ +95.53+53.07%
Alphabet Class A Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GOOGLON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.94 (-0.33%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Alphabet Class A Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +29.7 (+12.08%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Alphabet Class A Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GOOGLON άλλαξε κατά $ +95.53 (+53.07%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Alphabet Class A Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +95.53 (+53.07%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Alphabet Class A (GOOGLON);

Ελέγξτε τώρα τη Alphabet Class A σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Alphabet Class Aεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGOOGLON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAlphabet Class A ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Alphabet Class A ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Alphabet Class A Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Alphabet Class A (GOOGLON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Alphabet Class A (GOOGLON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Alphabet Class A.

Ελέγξτε την Alphabet Class A πρόβλεψη τιμής τώρα!

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Alphabet Class A (GOOGLON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GOOGLON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Alphabet Class A (GOOGLON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Alphabet Class A? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Alphabet Class A στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GOOGLON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε VND
7,250,571.95
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AUD
A$418.8056
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε GBP
209.4028
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε EUR
236.9558
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε USD
$275.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MYR
RM1,154.4707
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TRY
11,572.26
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε JPY
¥42,156.09
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ARS
ARS$395,308.4016
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε RUB
22,149.8567
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε INR
24,458.7981
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε IDR
Rp4,592,164.8298
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PHP
16,170.8557
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε EGP
￡E.12,949.91
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BRL
R$1,479.5961
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε CAD
C$385.742
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BDT
33,576.0858
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε NGN
398,162.8924
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε COP
$1,059,729.7095
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ZAR
R.4,785.9561
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε UAH
11,514.3987
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TZS
T.Sh.675,318.5194
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε VES
Bs60,892.13
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε CLP
$258,998.2
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PKR
Rs77,809.672
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε KZT
145,474.3294
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε THB
฿8,877.5766
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TWD
NT$8,483.5687
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AED
د.إ1,011.1951
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε CHF
Fr220.424
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε HKD
HK$2,140.8681
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AMD
֏105,081.6314
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MAD
.د.م2,543.1419
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MXN
$5,113.8368
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SAR
ريال1,033.2375
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ETB
Br42,329.6739
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε KES
KSh35,499.2852
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε JOD
د.أ195.35077
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PLN
1,013.9504
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε RON
лв1,215.0873
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SEK
kr2,614.7797
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BGN
лв465.6457
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε HUF
Ft92,087.6366
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε CZK
5,810.9277
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε KWD
د.ك84.03665
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ILS
895.4725
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BOB
Bs1,898.4017
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AZN
468.401
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TJS
SM2,529.3654
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε GEL
746.6863
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AOA
Kz252,548.0427
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BHD
.د.ب103.32375
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BMD
$275.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε DKK
kr1,782.6791
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε HNL
L7,224.3966
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MUR
12,602.7422
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε NAD
$4,763.9137
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε NOK
kr2,788.3636
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε NZD
$479.4222
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PAB
B/.275.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PGK
K1,157.226
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε QAR
ر.ق1,000.1739
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε RSD
дин.27,845.0618
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε UZS
soʻm3,280,118.5228
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ALL
L23,003.9997
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ANG
ƒ493.1987
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε AWG
ƒ493.1987
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BBD
$551.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BAM
KM462.8904
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BIF
Fr805,374.19
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BND
$355.4337
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BSD
$275.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε JMD
$44,098.5765
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε KHR
1,102,120
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε KMF
Fr117,375.78
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε LAK
5,989,782.4889
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε LKR
රු83,645.3974
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MDL
L4,675.7441
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MGA
Ar1,235,559.179
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MOP
P2,198.7294
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MVR
4,215.609
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MWK
MK476,694.453
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε MZN
MT17,606.367
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε NPR
रु38,970.9632
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε PYG
1,940,282.26
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε RWF
Fr399,242.97
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SBD
$2,267.6119
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SCR
4,033.7592
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SRD
$10,607.905
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SVC
$2,402.6216
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε SZL
L4,763.9137
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TMT
m964.355
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TND
د.ت811.16032
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε TTD
$1,859.8275
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε UGX
Sh956,640.16
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε XAF
Fr155,674.45
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε XCD
$743.931
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε XOF
Fr155,674.45
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε XPF
Fr28,104.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BWP
P3,689.3467
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε BZD
$551.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε CVE
$26,189.1265
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε DJF
Fr48,768.81
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε DOP
$17,650.4518
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε DZD
د.ج35,810.6341
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε FJD
$630.9637
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε GNF
Fr2,375,068.6
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε GTQ
Q2,105.0492
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε GYD
$57,483.8239
1 Alphabet Class A(GOOGLON) σε ISK
kr34,165.72

Alphabet Class A Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Alphabet Class A, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Alphabet Class A
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Alphabet Class A

Πόσο αξίζει το Alphabet Class A (GOOGLON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GOOGLON στο USD είναι 275.53 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GOOGLON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GOOGLON σε USD είναι $ 275.53. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Alphabet Class A;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GOOGLON είναι $ 2.28M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOOGLON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOOGLON είναι 8.29K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GOOGLON;
Το GOOGLON πέτυχε τιμή ATH ύψους 299.0048828834799 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GOOGLON;
Το GOOGLON είχε τιμή ATL ύψους 225.81003632470686 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GOOGLON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GOOGLON είναι $ 57.68K USD.
Θα ανέβει το GOOGLON υψηλότερα φέτος;
Το GOOGLON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GOOGLON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:26 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής GOOGLON-σε-USD

Ποσό

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 275.52 USD

Συναλλαγή GOOGLON

GOOGLON/USDT
$275.53
$275.53$275.53
-0.33%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

