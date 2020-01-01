GOHOME (GOHOME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το GOHOME (GOHOME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες GOHOME (GOHOME) A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gohometoken.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gohometoken.com/wp Block Explorer: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Αγοράστε GOHOME τώρα!

GOHOME (GOHOME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για GOHOME (GOHOME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 107.57M $ 107.57M $ 107.57M Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 350 $ 350 $ 350 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Τρέχουσα τιμή: $ 215.18 $ 215.18 $ 215.18 Μάθετε περισσότερα για την τιμή GOHOME (GOHOME)

Tokenomics GOHOME (GOHOME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του GOHOME (GOHOME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GOHOME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GOHOME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GOHOME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GOHOME token!

Πώς να Αγοράσετε GOHOME Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε GOHOME (GOHOME) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς GOHOME, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε GOHOME στη MEXC τώρα!

GOHOME (GOHOME) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GOHOME βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GOHOME τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GOHOME Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GOHOME; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GOHOME συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GOHOME Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!