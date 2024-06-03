Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gochujang Coin (GOCHU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gochujang Coin (GOCHU) Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gochu.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Αγοράστε GOCHU τώρα!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gochujang Coin (GOCHU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Συνολική προμήθεια: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000002828 $ 0.0000002828 $ 0.0000002828 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gochujang Coin (GOCHU)

Tokenomics Gochujang Coin (GOCHU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gochujang Coin (GOCHU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GOCHU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GOCHU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GOCHU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GOCHU token!

Gochujang Coin (GOCHU) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GOCHU βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GOCHU τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GOCHU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GOCHU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GOCHU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GOCHU Token τώρα!

