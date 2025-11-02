ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή GameStop είναι 22.8 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GMEON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GMEON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GMEON

Πληροφορίες Τιμής GMEON

Τι είναι το GMEON

Επίσημος Ιστότοπος GMEON

Tokenomics GMEON

Προβλέψεις Τιμών GMEON

Ιστορικό GMEON

Οδηγός Αγοράς GMEON

Μετατροπέας νομίσματος GMEON-σε-Fiat

Spot GMEON

GameStop Λογότ.

Τιμή GameStop(GMEON)

Live Τιμή 1 GMEON σε USD

$22.8
$22.8
0.00%1D
USD
GameStop (GMEON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:04:54 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 22.72
$ 22.72
Κατώτ. 24H
$ 22.9
$ 22.9
Υψηλ. 24H

$ 22.72
$ 22.72

$ 22.9
$ 22.9

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834

-0.05%

0.00%

-3.56%

-3.56%

GameStop (GMEON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 22.8. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GMEON μεταξύ ενός χαμηλού $ 22.72 και ενός υψηλού $ 22.9, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GMEON είναι $ 28.314705255572687, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 22.309828913708834.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GMEON έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GameStop (GMEON) Πληροφορίες αγοράς

No.2823

$ 242.63K
$ 242.63K

$ 55.65K
$ 55.65K

$ 242.63K
$ 242.63K

10.64K
10.64K

10,641.68871714
10,641.68871714

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GameStop είναι $ 242.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GMEON είναι 10.64K, με συνολική προσφορά 10641.68871714. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 242.63K

GameStop (GMEON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών GameStop για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 00.00%
30 ημέρες$ -4.01-14.96%
60 Ημέρες$ +12.8+128.00%
90 Ημέρες$ +12.8+128.00%
GameStop Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GMEON κατέγραψε μια αλλαγή $ 0 (0.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

GameStop Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -4.01 (-14.96%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

GameStop Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GMEON άλλαξε κατά $ +12.8 (+128.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

GameStop Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +12.8 (+128.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του GameStop (GMEON);

Ελέγξτε τώρα τη GameStop σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των GameStopεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGMEON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοGameStop ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας GameStop ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

GameStop Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το GameStop (GMEON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία GameStop (GMEON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το GameStop.

Ελέγξτε την GameStop πρόβλεψη τιμής τώρα!

GameStop (GMEON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του GameStop (GMEON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GMEON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε GameStop (GMEON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε GameStop? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα GameStop στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GMEON σε Τοπικά Νομίσματα

1 GameStop(GMEON) σε VND
599,982
1 GameStop(GMEON) σε AUD
A$34.656
1 GameStop(GMEON) σε GBP
17.328
1 GameStop(GMEON) σε EUR
19.608
1 GameStop(GMEON) σε USD
$22.8
1 GameStop(GMEON) σε MYR
RM95.532
1 GameStop(GMEON) σε TRY
957.6
1 GameStop(GMEON) σε JPY
¥3,488.4
1 GameStop(GMEON) σε ARS
ARS$32,711.616
1 GameStop(GMEON) σε RUB
1,832.892
1 GameStop(GMEON) σε INR
2,023.956
1 GameStop(GMEON) σε IDR
Rp379,999.848
1 GameStop(GMEON) σε PHP
1,338.132
1 GameStop(GMEON) σε EGP
￡E.1,071.6
1 GameStop(GMEON) σε BRL
R$122.436
1 GameStop(GMEON) σε CAD
C$31.92
1 GameStop(GMEON) σε BDT
2,778.408
1 GameStop(GMEON) σε NGN
32,947.824
1 GameStop(GMEON) σε COP
$87,692.22
1 GameStop(GMEON) σε ZAR
R.396.036
1 GameStop(GMEON) σε UAH
952.812
1 GameStop(GMEON) σε TZS
T.Sh.55,882.344
1 GameStop(GMEON) σε VES
Bs5,038.8
1 GameStop(GMEON) σε CLP
$21,432
1 GameStop(GMEON) σε PKR
Rs6,438.72
1 GameStop(GMEON) σε KZT
12,037.944
1 GameStop(GMEON) σε THB
฿734.616
1 GameStop(GMEON) σε TWD
NT$702.012
1 GameStop(GMEON) σε AED
د.إ83.676
1 GameStop(GMEON) σε CHF
Fr18.24
1 GameStop(GMEON) σε HKD
HK$177.156
1 GameStop(GMEON) σε AMD
֏8,695.464
1 GameStop(GMEON) σε MAD
.د.م210.444
1 GameStop(GMEON) σε MXN
$423.168
1 GameStop(GMEON) σε SAR
ريال85.5
1 GameStop(GMEON) σε ETB
Br3,502.764
1 GameStop(GMEON) σε KES
KSh2,937.552
1 GameStop(GMEON) σε JOD
د.أ16.1652
1 GameStop(GMEON) σε PLN
83.904
1 GameStop(GMEON) σε RON
лв100.548
1 GameStop(GMEON) σε SEK
kr216.372
1 GameStop(GMEON) σε BGN
лв38.532
1 GameStop(GMEON) σε HUF
Ft7,620.216
1 GameStop(GMEON) σε CZK
480.852
1 GameStop(GMEON) σε KWD
د.ك6.954
1 GameStop(GMEON) σε ILS
74.1
1 GameStop(GMEON) σε BOB
Bs157.092
1 GameStop(GMEON) σε AZN
38.76
1 GameStop(GMEON) σε TJS
SM209.304
1 GameStop(GMEON) σε GEL
61.788
1 GameStop(GMEON) σε AOA
Kz20,898.252
1 GameStop(GMEON) σε BHD
.د.ب8.55
1 GameStop(GMEON) σε BMD
$22.8
1 GameStop(GMEON) σε DKK
kr147.516
1 GameStop(GMEON) σε HNL
L597.816
1 GameStop(GMEON) σε MUR
1,042.872
1 GameStop(GMEON) σε NAD
$394.212
1 GameStop(GMEON) σε NOK
kr230.736
1 GameStop(GMEON) σε NZD
$39.672
1 GameStop(GMEON) σε PAB
B/.22.8
1 GameStop(GMEON) σε PGK
K95.76
1 GameStop(GMEON) σε QAR
ر.ق82.764
1 GameStop(GMEON) σε RSD
дин.2,304.168
1 GameStop(GMEON) σε UZS
soʻm271,428.528
1 GameStop(GMEON) σε ALL
L1,903.572
1 GameStop(GMEON) σε ANG
ƒ40.812
1 GameStop(GMEON) σε AWG
ƒ40.812
1 GameStop(GMEON) σε BBD
$45.6
1 GameStop(GMEON) σε BAM
KM38.304
1 GameStop(GMEON) σε BIF
Fr66,644.4
1 GameStop(GMEON) σε BND
$29.412
1 GameStop(GMEON) σε BSD
$22.8
1 GameStop(GMEON) σε JMD
$3,649.14
1 GameStop(GMEON) σε KHR
91,200
1 GameStop(GMEON) σε KMF
Fr9,712.8
1 GameStop(GMEON) σε LAK
495,652.164
1 GameStop(GMEON) σε LKR
රු6,921.624
1 GameStop(GMEON) σε MDL
L386.916
1 GameStop(GMEON) σε MGA
Ar102,242.04
1 GameStop(GMEON) σε MOP
P181.944
1 GameStop(GMEON) σε MVR
348.84
1 GameStop(GMEON) σε MWK
MK39,446.28
1 GameStop(GMEON) σε MZN
MT1,456.92
1 GameStop(GMEON) σε NPR
रु3,224.832
1 GameStop(GMEON) σε PYG
160,557.6
1 GameStop(GMEON) σε RWF
Fr33,037.2
1 GameStop(GMEON) σε SBD
$187.644
1 GameStop(GMEON) σε SCR
333.792
1 GameStop(GMEON) σε SRD
$877.8
1 GameStop(GMEON) σε SVC
$198.816
1 GameStop(GMEON) σε SZL
L394.212
1 GameStop(GMEON) σε TMT
m79.8
1 GameStop(GMEON) σε TND
د.ت67.1232
1 GameStop(GMEON) σε TTD
$153.9
1 GameStop(GMEON) σε UGX
Sh79,161.6
1 GameStop(GMEON) σε XAF
Fr12,882
1 GameStop(GMEON) σε XCD
$61.56
1 GameStop(GMEON) σε XOF
Fr12,882
1 GameStop(GMEON) σε XPF
Fr2,325.6
1 GameStop(GMEON) σε BWP
P305.292
1 GameStop(GMEON) σε BZD
$45.6
1 GameStop(GMEON) σε CVE
$2,167.14
1 GameStop(GMEON) σε DJF
Fr4,035.6
1 GameStop(GMEON) σε DOP
$1,460.568
1 GameStop(GMEON) σε DZD
د.ج2,963.316
1 GameStop(GMEON) σε FJD
$52.212
1 GameStop(GMEON) σε GNF
Fr196,536
1 GameStop(GMEON) σε GTQ
Q174.192
1 GameStop(GMEON) σε GYD
$4,756.764
1 GameStop(GMEON) σε ISK
kr2,827.2

GameStop Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του GameStop, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος GameStop
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με GameStop

Πόσο αξίζει το GameStop (GMEON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GMEON στο USD είναι 22.8 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GMEON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GMEON σε USD είναι $ 22.8. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του GameStop;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GMEON είναι $ 242.63K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GMEON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GMEON είναι 10.64K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GMEON;
Το GMEON πέτυχε τιμή ATH ύψους 28.314705255572687 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GMEON;
Το GMEON είχε τιμή ATL ύψους 22.309828913708834 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GMEON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GMEON είναι $ 55.65K USD.
Θα ανέβει το GMEON υψηλότερα φέτος;
Το GMEON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GMEON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:04:54 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής GMEON-σε-USD

Ποσό

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.8 USD

Συναλλαγή GMEON

GMEON/USDT
$22.8
$22.8
-0.13%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

