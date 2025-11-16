Εξερευνήστε τα tokenomics Grand Gangsta City (GGC) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GGC, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Grand Gangsta City (GGC) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GGC, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!