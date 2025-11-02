ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Grand Gangsta City είναι 0.002135 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GGC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GGC εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Grand Gangsta City(GGC)

Live Τιμή 1 GGC σε USD

$0.002135
+0.51%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:04:10 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00209
Κατώτ. 24H
$ 0.002166
Υψηλ. 24H

$ 0.00209
$ 0.002166
--
--
-0.52%

+0.51%

-4.35%

-4.35%

Grand Gangsta City (GGC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.002135. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GGC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00209 και ενός υψηλού $ 0.002166, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GGC είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GGC έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, +0.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Grand Gangsta City (GGC) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 164.55K
$ 2.14M
--
1,000,000,000
SEIEVM

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Grand Gangsta City είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 164.55K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GGC είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.14M

Grand Gangsta City (GGC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Grand Gangsta City για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00001083+0.51%
30 ημέρες$ -0.001168-35.37%
60 Ημέρες$ -0.001926-47.43%
90 Ημέρες$ -0.005445-71.84%
Grand Gangsta City Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GGC κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00001083 (+0.51%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Grand Gangsta City Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001168 (-35.37%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Grand Gangsta City Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GGC άλλαξε κατά $ -0.001926 (-47.43%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Grand Gangsta City Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.005445 (-71.84%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Grand Gangsta City (GGC);

Ελέγξτε τώρα τη Grand Gangsta City σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Grand Gangsta Cityεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGGC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοGrand Gangsta City ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Grand Gangsta City ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Grand Gangsta City Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Grand Gangsta City (GGC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Grand Gangsta City (GGC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Grand Gangsta City.

Ελέγξτε την Grand Gangsta City πρόβλεψη τιμής τώρα!

Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Grand Gangsta City (GGC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GGC token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Grand Gangsta City (GGC)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Grand Gangsta City? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Grand Gangsta City στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GGC σε Τοπικά Νομίσματα

Grand Gangsta City Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Grand Gangsta City, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Grand Gangsta City
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Grand Gangsta City

Πόσο αξίζει το Grand Gangsta City (GGC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GGC στο USD είναι 0.002135 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GGC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GGC σε USD είναι $ 0.002135. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Grand Gangsta City;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GGC είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GGC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GGC είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GGC;
Το GGC πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GGC;
Το GGC είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GGC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GGC είναι $ 164.55K USD.
Θα ανέβει το GGC υψηλότερα φέτος;
Το GGC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GGC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Grand Gangsta City (GGC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

