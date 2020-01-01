Gems (GEMS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gems (GEMS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gems (GEMS) Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gems.vip Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gems.vip/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Αγοράστε GEMS τώρα!

Gems (GEMS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gems (GEMS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 49.31M $ 49.31M $ 49.31M Συνολική προμήθεια: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 103.98M $ 103.98M $ 103.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1233 $ 0.1233 $ 0.1233 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gems (GEMS)

Tokenomics Gems (GEMS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gems (GEMS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GEMS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GEMS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GEMS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GEMS token!

Gems (GEMS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GEMS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GEMS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GEMS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GEMS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GEMS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GEMS Token τώρα!

