Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gelato.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.gelato.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gelato Network (GEL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Συνολική προμήθεια: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 263.14M $ 263.14M $ 263.14M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Τρέχουσα τιμή: $ 0.06457 $ 0.06457 $ 0.06457 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gelato Network (GEL)

Tokenomics Gelato Network (GEL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gelato Network (GEL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GEL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GEL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GEL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GEL token!

Πώς να Αγοράσετε GEL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Gelato Network (GEL) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Gelato Network (GEL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών GEL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών GEL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής GEL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GEL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GEL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GEL Token τώρα!

