Πληροφορίες Game7 (G7) Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea. Επίσημη ιστοσελίδα: https://game7.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://manifesto.game7.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Αγοράστε G7 τώρα!

Game7 (G7) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Game7 (G7), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.01M $ 15.01M $ 15.01M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001224269661736971 $ 0.001224269661736971 $ 0.001224269661736971 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001501 $ 0.001501 $ 0.001501 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Game7 (G7)

Tokenomics Game7 (G7): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Game7 (G7) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός G7 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα G7 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του G7, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του G7 token!

Πώς να Αγοράσετε G7 Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Game7 (G7) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς G7, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε G7 στη MEXC τώρα!

Game7 (G7) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών G7 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών G7 τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής G7 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το G7; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του G7 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του G7 Token τώρα!

