Η σημερινή ζωντανή τιμή Futu Holdings είναι 196.64 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FUTUON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FUTUON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FUTUON

Πληροφορίες Τιμής FUTUON

Τι είναι το FUTUON

Επίσημος Ιστότοπος FUTUON

Tokenomics FUTUON

Προβλέψεις Τιμών FUTUON

Ιστορικό FUTUON

Οδηγός Αγοράς FUTUON

Μετατροπέας νομίσματος FUTUON-σε-Fiat

Spot FUTUON

Futu Holdings Λογότ.

Τιμή Futu Holdings(FUTUON)

Live Τιμή 1 FUTUON σε USD

$199.34
$199.34$199.34
+0.79%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:03:31 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 196.47
$ 196.47$ 196.47
Κατώτ. 24H
$ 199.39
$ 199.39$ 199.39
Υψηλ. 24H

$ 196.47
$ 196.47$ 196.47

$ 199.39
$ 199.39$ 199.39

$ 201.15482588415927
$ 201.15482588415927$ 201.15482588415927

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.11%

+0.79%

+9.41%

+9.41%

Futu Holdings (FUTUON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 196.64. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FUTUON μεταξύ ενός χαμηλού $ 196.47 και ενός υψηλού $ 199.39, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FUTUON είναι $ 201.15482588415927, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 150.44906962587248.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FUTUON έχει αλλάξει κατά -0.11% την τελευταία ώρα, +0.79% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Futu Holdings (FUTUON) Πληροφορίες αγοράς

No.2016

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.05519895
6,745.05519895 6,745.05519895

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Futu Holdings είναι $ 1.33M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.98K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FUTUON είναι 6.75K, με συνολική προσφορά 6745.05519895. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.33M

Futu Holdings (FUTUON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Futu Holdings για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.5624+0.79%
30 ημέρες$ +27.54+16.28%
60 Ημέρες$ +46.64+31.09%
90 Ημέρες$ +46.64+31.09%
Futu Holdings Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FUTUON κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.5624 (+0.79%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Futu Holdings Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +27.54 (+16.28%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Futu Holdings Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FUTUON άλλαξε κατά $ +46.64 (+31.09%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Futu Holdings Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +46.64 (+31.09%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Futu Holdings (FUTUON);

Ελέγξτε τώρα τη Futu Holdings σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Futu Holdingsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFUTUON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFutu Holdings ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Futu Holdings ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Futu Holdings Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Futu Holdings (FUTUON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Futu Holdings (FUTUON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Futu Holdings.

Ελέγξτε την Futu Holdings πρόβλεψη τιμής τώρα!

Futu Holdings (FUTUON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Futu Holdings (FUTUON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FUTUON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Futu Holdings (FUTUON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Futu Holdings? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Futu Holdings στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Futu Holdings Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Futu Holdings, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Futu Holdings
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Futu Holdings

Πόσο αξίζει το Futu Holdings (FUTUON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FUTUON στο USD είναι 196.64 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FUTUON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FUTUON σε USD είναι $ 196.64. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Futu Holdings;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FUTUON είναι $ 1.33M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FUTUON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FUTUON είναι 6.75K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FUTUON;
Το FUTUON πέτυχε τιμή ATH ύψους 201.15482588415927 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FUTUON;
Το FUTUON είχε τιμή ATL ύψους 150.44906962587248 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FUTUON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FUTUON είναι $ 54.98K USD.
Θα ανέβει το FUTUON υψηλότερα φέτος;
Το FUTUON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FUTUON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:03:31 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

