Πληροφορίες Fuse Network (FUSE) The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Επίσημη ιστοσελίδα: http://fuse.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.fuse.io/ Block Explorer: https://explorer.fuse.io/ Αγοράστε FUSE τώρα!

Fuse Network (FUSE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fuse Network (FUSE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Συνολική προμήθεια: $ 386.18M $ 386.18M $ 386.18M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Τρέχουσα τιμή: $ 0.010679 $ 0.010679 $ 0.010679 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fuse Network (FUSE)

Tokenomics Fuse Network (FUSE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fuse Network (FUSE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FUSE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FUSE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FUSE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FUSE token!

Πώς να Αγοράσετε FUSE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Fuse Network (FUSE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FUSE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FUSE στη MEXC τώρα!

Fuse Network (FUSE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FUSE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FUSE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FUSE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FUSE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FUSE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FUSE Token τώρα!

