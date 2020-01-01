Engines of Fury (FURY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Engines of Fury (FURY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Engines of Fury (FURY) Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.eof.gg Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://eof.gg/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Αγοράστε FURY τώρα!

Engines of Fury (FURY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Engines of Fury (FURY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Συνολική προμήθεια: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1 $ 1 $ 1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02253 $ 0.02253 $ 0.02253 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Engines of Fury (FURY)

Tokenomics Engines of Fury (FURY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Engines of Fury (FURY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FURY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FURY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FURY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FURY token!

Πώς να Αγοράσετε FURY Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Engines of Fury (FURY) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FURY, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FURY στη MEXC τώρα!

Engines of Fury (FURY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FURY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FURY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FURY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FURY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FURY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FURY Token τώρα!

