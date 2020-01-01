FU Coin (FUCOIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FU Coin (FUCOIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FU Coin (FUCOIN) WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fucoin.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Αγοράστε FUCOIN τώρα!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FU Coin (FUCOIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 852.23K $ 852.23K $ 852.23K Συνολική προμήθεια: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 43.81M $ 43.81M $ 43.81M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000004381 $ 0.000004381 $ 0.000004381 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FU Coin (FUCOIN)

Tokenomics FU Coin (FUCOIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FU Coin (FUCOIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FUCOIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FUCOIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FUCOIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FUCOIN token!

Πώς να Αγοράσετε FUCOIN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε FU Coin (FUCOIN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FUCOIN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FUCOIN στη MEXC τώρα!

FU Coin (FUCOIN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FUCOIN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FUCOIN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FUCOIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FUCOIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FUCOIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FUCOIN Token τώρα!

