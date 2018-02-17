Fusion (FSN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fusion (FSN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fusion (FSN) Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program. Επίσημη ιστοσελίδα: https://fusion.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.wixstatic.com/ugd/76b9ac_be5c61ff0e3048b3a21456223d542687.pdf Block Explorer: https://fsnscan.com/ Αγοράστε FSN τώρα!

Fusion (FSN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fusion (FSN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 352.37K $ 352.37K $ 352.37K Συνολική προμήθεια: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 352.37K $ 352.37K $ 352.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.7584 $ 2.7584 $ 2.7584 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004504 $ 0.004504 $ 0.004504 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fusion (FSN)

Tokenomics Fusion (FSN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fusion (FSN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FSN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FSN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FSN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FSN token!

Πώς να Αγοράσετε FSN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Fusion (FSN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FSN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FSN στη MEXC τώρα!

Fusion (FSN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FSN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FSN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FSN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FSN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FSN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FSN Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!