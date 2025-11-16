Περισσότερα για το FROGGIE
Πληροφορίες Τιμής FROGGIE
Τι είναι το FROGGIE
Επίσημος Ιστότοπος FROGGIE
Tokenomics FROGGIE
Προβλέψεις Τιμών FROGGIE
Ιστορικό FROGGIE
Οδηγός Αγοράς FROGGIE
Μετατροπέας νομίσματος FROGGIE-σε-Fiat
Spot FROGGIE
FROGGIE Futures USDT-M
Πριν από το άνοιγμα της αγοράς
Earn
Airdrop+
Νέα
Blog
Μάθετε
Froggie (FROGGIE) Tokenomics
Froggie (FROGGIE) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Froggie (FROGGIE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Πληροφορίες Froggie (FROGGIE)
Froggie ($Froggie) is a cryptocurrency rooted in meme culture, and has been referred to by some users as the "Chinese version of Pepe."
Tokenomics Froggie (FROGGIE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Froggie (FROGGIE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός FROGGIE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα FROGGIE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FROGGIE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FROGGIE token!
Πώς να Αγοράσετε FROGGIE
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Froggie (FROGGIE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FROGGIE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Froggie (FROGGIE) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FROGGIE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής FROGGIE
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FROGGIE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FROGGIE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τη Συμφωνία Χρήστη και την Πολιτική Απορρήτου
Αγόρασε Froggie (FROGGIE)
Ποσό
1 FROGGIE = 0.005896 USD
Συναλλαγές Froggie (FROGGIE)
ΔΗΜ.
Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά
ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος
Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών
Προστέθηκε πρόσφατα
Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές
Κορυφ. κερδισμ.
Κορυφαία κερδοφόρα κρύπτο 24ω που κάθε επενδυτής θα πρέπει να έχει υπόψη του