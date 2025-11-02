ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Fellaz είναι 0.2615 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FLZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FLZ εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Fellaz(FLZ)

Live Τιμή 1 FLZ σε USD

$0.2615
-1.45%1D
USD
Fellaz (FLZ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:51 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.25909
Κατώτ. 24H
$ 0.26842
Υψηλ. 24H

$ 0.25909
$ 0.26842
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+0.46%

-1.45%

-1.67%

-1.67%

Fellaz (FLZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2615. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.25909 και ενός υψηλού $ 0.26842, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLZ είναι $ 7.031902618598005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.08700985391066055.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLZ έχει αλλάξει κατά +0.46% την τελευταία ώρα, -1.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fellaz (FLZ) Πληροφορίες αγοράς

No.280

$ 123.40M
$ 59.61K
$ 523.00M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fellaz είναι $ 123.40M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 59.61K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLZ είναι 471.87M, με συνολική προσφορά 2000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 523.00M

Fellaz (FLZ) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Fellaz για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0038475-1.45%
30 ημέρες$ -0.03718-12.45%
60 Ημέρες$ +0.09924+61.16%
90 Ημέρες$ -0.3385-56.42%
Fellaz Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FLZ κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0038475 (-1.45%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Fellaz Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.03718 (-12.45%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Fellaz Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FLZ άλλαξε κατά $ +0.09924 (+61.16%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Fellaz Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.3385 (-56.42%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Fellaz (FLZ);

Ελέγξτε τώρα τη Fellaz σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Fellazεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFLZ τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFellaz ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Fellaz ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Fellaz Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Fellaz (FLZ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Fellaz (FLZ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Fellaz.

Ελέγξτε την Fellaz πρόβλεψη τιμής τώρα!

Fellaz (FLZ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Fellaz (FLZ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FLZ token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Fellaz (FLZ)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Fellaz? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Fellaz στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FLZ σε Τοπικά Νομίσματα

1 Fellaz(FLZ) σε VND
6,881.3725
1 Fellaz(FLZ) σε AUD
A$0.39748
1 Fellaz(FLZ) σε GBP
0.19874
1 Fellaz(FLZ) σε EUR
0.22489
1 Fellaz(FLZ) σε USD
$0.2615
1 Fellaz(FLZ) σε MYR
RM1.095685
1 Fellaz(FLZ) σε TRY
10.983
1 Fellaz(FLZ) σε JPY
¥40.0095
1 Fellaz(FLZ) σε ARS
ARS$375.17928
1 Fellaz(FLZ) σε RUB
21.021985
1 Fellaz(FLZ) σε INR
23.213355
1 Fellaz(FLZ) σε IDR
Rp4,358.33159
1 Fellaz(FLZ) σε PHP
15.347435
1 Fellaz(FLZ) σε EGP
￡E.12.2905
1 Fellaz(FLZ) σε BRL
R$1.404255
1 Fellaz(FLZ) σε CAD
C$0.3661
1 Fellaz(FLZ) σε BDT
31.86639
1 Fellaz(FLZ) σε NGN
377.88842
1 Fellaz(FLZ) σε COP
$1,005.768225
1 Fellaz(FLZ) σε ZAR
R.4.542255
1 Fellaz(FLZ) σε UAH
10.928085
1 Fellaz(FLZ) σε TZS
T.Sh.640.93127
1 Fellaz(FLZ) σε VES
Bs57.7915
1 Fellaz(FLZ) σε CLP
$245.81
1 Fellaz(FLZ) σε PKR
Rs73.8476
1 Fellaz(FLZ) σε KZT
138.06677
1 Fellaz(FLZ) σε THB
฿8.42553
1 Fellaz(FLZ) σε TWD
NT$8.051585
1 Fellaz(FLZ) σε AED
د.إ0.959705
1 Fellaz(FLZ) σε CHF
Fr0.2092
1 Fellaz(FLZ) σε HKD
HK$2.031855
1 Fellaz(FLZ) σε AMD
֏99.73087
1 Fellaz(FLZ) σε MAD
.د.م2.413645
1 Fellaz(FLZ) σε MXN
$4.85344
1 Fellaz(FLZ) σε SAR
ريال0.980625
1 Fellaz(FLZ) σε ETB
Br40.174245
1 Fellaz(FLZ) σε KES
KSh33.69166
1 Fellaz(FLZ) σε JOD
د.أ0.1854035
1 Fellaz(FLZ) σε PLN
0.96232
1 Fellaz(FLZ) σε RON
лв1.153215
1 Fellaz(FLZ) σε SEK
kr2.481635
1 Fellaz(FLZ) σε BGN
лв0.441935
1 Fellaz(FLZ) σε HUF
Ft87.39853
1 Fellaz(FLZ) σε CZK
5.515035
1 Fellaz(FLZ) σε KWD
د.ك0.0797575
1 Fellaz(FLZ) σε ILS
0.849875
1 Fellaz(FLZ) σε BOB
Bs1.801735
1 Fellaz(FLZ) σε AZN
0.44455
1 Fellaz(FLZ) σε TJS
SM2.40057
1 Fellaz(FLZ) σε GEL
0.708665
1 Fellaz(FLZ) σε AOA
Kz239.688285
1 Fellaz(FLZ) σε BHD
.د.ب0.0980625
1 Fellaz(FLZ) σε BMD
$0.2615
1 Fellaz(FLZ) σε DKK
kr1.691905
1 Fellaz(FLZ) σε HNL
L6.85653
1 Fellaz(FLZ) σε MUR
11.96101
1 Fellaz(FLZ) σε NAD
$4.521335
1 Fellaz(FLZ) σε NOK
kr2.64638
1 Fellaz(FLZ) σε NZD
$0.45501
1 Fellaz(FLZ) σε PAB
B/.0.2615
1 Fellaz(FLZ) σε PGK
K1.0983
1 Fellaz(FLZ) σε QAR
ر.ق0.949245
1 Fellaz(FLZ) σε RSD
дин.26.42719
1 Fellaz(FLZ) σε UZS
soʻm3,113.09474
1 Fellaz(FLZ) σε ALL
L21.832635
1 Fellaz(FLZ) σε ANG
ƒ0.468085
1 Fellaz(FLZ) σε AWG
ƒ0.468085
1 Fellaz(FLZ) σε BBD
$0.523
1 Fellaz(FLZ) σε BAM
KM0.43932
1 Fellaz(FLZ) σε BIF
Fr764.3645
1 Fellaz(FLZ) σε BND
$0.337335
1 Fellaz(FLZ) σε BSD
$0.2615
1 Fellaz(FLZ) σε JMD
$41.853075
1 Fellaz(FLZ) σε KHR
1,046
1 Fellaz(FLZ) σε KMF
Fr111.399
1 Fellaz(FLZ) σε LAK
5,684.782495
1 Fellaz(FLZ) σε LKR
රු79.38617
1 Fellaz(FLZ) σε MDL
L4.437655
1 Fellaz(FLZ) σε MGA
Ar1,172.64445
1 Fellaz(FLZ) σε MOP
P2.08677
1 Fellaz(FLZ) σε MVR
4.00095
1 Fellaz(FLZ) σε MWK
MK452.42115
1 Fellaz(FLZ) σε MZN
MT16.70985
1 Fellaz(FLZ) σε NPR
रु36.98656
1 Fellaz(FLZ) σε PYG
1,841.483
1 Fellaz(FLZ) σε RWF
Fr378.9135
1 Fellaz(FLZ) σε SBD
$2.152145
1 Fellaz(FLZ) σε SCR
3.82836
1 Fellaz(FLZ) σε SRD
$10.06775
1 Fellaz(FLZ) σε SVC
$2.28028
1 Fellaz(FLZ) σε SZL
L4.521335
1 Fellaz(FLZ) σε TMT
m0.91525
1 Fellaz(FLZ) σε TND
د.ت0.769856
1 Fellaz(FLZ) σε TTD
$1.765125
1 Fellaz(FLZ) σε UGX
Sh907.928
1 Fellaz(FLZ) σε XAF
Fr147.7475
1 Fellaz(FLZ) σε XCD
$0.70605
1 Fellaz(FLZ) σε XOF
Fr147.7475
1 Fellaz(FLZ) σε XPF
Fr26.673
1 Fellaz(FLZ) σε BWP
P3.501485
1 Fellaz(FLZ) σε BZD
$0.523
1 Fellaz(FLZ) σε CVE
$24.855575
1 Fellaz(FLZ) σε DJF
Fr46.2855
1 Fellaz(FLZ) σε DOP
$16.75169
1 Fellaz(FLZ) σε DZD
د.ج33.987155
1 Fellaz(FLZ) σε FJD
$0.598835
1 Fellaz(FLZ) σε GNF
Fr2,254.13
1 Fellaz(FLZ) σε GTQ
Q1.99786
1 Fellaz(FLZ) σε GYD
$54.556745
1 Fellaz(FLZ) σε ISK
kr32.426

Fellaz Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Fellaz, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Fellaz
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Fellaz

Πόσο αξίζει το Fellaz (FLZ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FLZ στο USD είναι 0.2615 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FLZ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FLZ σε USD είναι $ 0.2615. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Fellaz;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FLZ είναι $ 123.40M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLZ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLZ είναι 471.87M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FLZ;
Το FLZ πέτυχε τιμή ATH ύψους 7.031902618598005 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FLZ;
Το FLZ είχε τιμή ATL ύψους 0.08700985391066055 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FLZ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FLZ είναι $ 59.61K USD.
Θα ανέβει το FLZ υψηλότερα φέτος;
Το FLZ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FLZ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:51 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

