Πληροφορίες FLOKI (FLOKI)
Κρυπτονόμισμα με χρησιμότητα μέσω ενός NFT gaming μετακόσμου, μιας αγοράς NFT και εμπορευσιακής αγοράς, και ενός κατάλληλου για κρυπτονομίσματα εκπαιδευτικού πλατφόρμα. Εμπνευσμένο από το όνομα του σκύλου του Elon Musk και σε συνεργασία με τον αδερφό του Kimbal Musk, ο στόχος του FLOKI είναι να είναι ένα από τα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα και ο απόλυτος ηγέτης στον κλάδο του NFT gaming.
FLOKI (FLOKI) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FLOKI (FLOKI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token FLOKI (FLOKI)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token FLOKI. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Issuance
|100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
|Distribution
|Community airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
- All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
- The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Community
|100% of tokens allocated to the community
|Staking Program
|~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
|Staking Rewards
|Stakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
|Treasury
|Receives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
- No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
- Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.
3. Usage and Incentive Mechanisms
|Mechanism
|Description
|Medium of Exchange
|Used for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
|Staking
|Users can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
|Transaction Tax
|0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
|Deflationary Burns
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|Unstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
|Governance
|FLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
|In-Game Utility
|Required to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps
4. Locking and Unlocking Mechanisms
|Mechanism
|Details
|Staking Lock
|Users can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
|Early Unstaking Penalty
|3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
|Circulating Supply
|As of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
|Unlocking Schedule
|No vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early
5. Tokenomics Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Circulating
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Staking
|Up to 25% of supply locked for up to 4 years
|Staking Rewards
|Paid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
|Transaction Tax
|0.3% on every buy/sell, sent to treasury
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|5-20% (burned) depending on lock duration
|Governance
|Off-chain via Snapshot
|Utility
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more
6. Additional Notes
- Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
- No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
- Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.
7. Circulating Supply Trend
- The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
- As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.
8. Summary Table
|Category
|Mechanism/Detail
|Issuance
|100% at TGE, no ongoing emissions
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
|Locking
|Staking (3-48 months), up to 25% of supply locked
|Unlocking
|User-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply
In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.
Tokenomics FLOKI (FLOKI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του FLOKI (FLOKI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός FLOKI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα FLOKI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FLOKI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FLOKI token!
