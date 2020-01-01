First Digital USD (FDUSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το First Digital USD (FDUSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες First Digital USD (FDUSD) First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Επίσημη ιστοσελίδα: https://firstdigitallabs.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Αγοράστε FDUSD τώρα!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για First Digital USD (FDUSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Συνολική προμήθεια: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9976 $ 0.9976 $ 0.9976 Μάθετε περισσότερα για την τιμή First Digital USD (FDUSD)

Tokenomics First Digital USD (FDUSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του First Digital USD (FDUSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FDUSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FDUSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FDUSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FDUSD token!

First Digital USD (FDUSD) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FDUSD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FDUSD τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FDUSD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FDUSD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FDUSD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FDUSD Token τώρα!

