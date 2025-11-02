ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή FactualAI είναι 0.00027 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FCTAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FCTAI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή FactualAI είναι 0.00027 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FCTAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FCTAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FCTAI

Πληροφορίες Τιμής FCTAI

Τι είναι το FCTAI

Whitepaper FCTAI

Επίσημος Ιστότοπος FCTAI

Tokenomics FCTAI

Προβλέψεις Τιμών FCTAI

Ιστορικό FCTAI

Οδηγός Αγοράς FCTAI

Μετατροπέας νομίσματος FCTAI-σε-Fiat

Spot FCTAI

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

FactualAI Λογότ.

Τιμή FactualAI(FCTAI)

Live Τιμή 1 FCTAI σε USD

$0.00027
$0.00027$0.00027
+58.82%1D
USD
FactualAI (FCTAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:46 (UTC+8)

FactualAI (FCTAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00013
$ 0.00013$ 0.00013
Κατώτ. 24H
$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006
Υψηλ. 24H

$ 0.00013
$ 0.00013$ 0.00013

$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006

--
----

--
----

+8.00%

+58.82%

+80.00%

+80.00%

FactualAI (FCTAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00027. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FCTAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013 και ενός υψηλού $ 0.0006, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FCTAI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FCTAI έχει αλλάξει κατά +8.00% την τελευταία ώρα, +58.82% τις τελευταίες 24 ώρες και +80.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FactualAI (FCTAI) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 473.43
$ 473.43$ 473.43

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FactualAI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 473.43. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FCTAI είναι --, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.70M

FactualAI (FCTAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών FactualAI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001+58.82%
30 ημέρες$ +0.00001+3.84%
60 Ημέρες$ -0.00199-88.06%
90 Ημέρες$ -0.01223-97.84%
FactualAI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FCTAI κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001 (+58.82%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

FactualAI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00001 (+3.84%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

FactualAI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FCTAI άλλαξε κατά $ -0.00199 (-88.06%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

FactualAI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.01223 (-97.84%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του FactualAI (FCTAI);

Ελέγξτε τώρα τη FactualAI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι FactualAI (FCTAI)

FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.

FactualAI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των FactualAIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFCTAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFactualAI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας FactualAI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

FactualAI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FactualAI (FCTAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FactualAI (FCTAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FactualAI.

Ελέγξτε την FactualAI πρόβλεψη τιμής τώρα!

FactualAI (FCTAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FactualAI (FCTAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FCTAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε FactualAI (FCTAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε FactualAI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα FactualAI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FCTAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 FactualAI(FCTAI) σε VND
7.10505
1 FactualAI(FCTAI) σε AUD
A$0.0004104
1 FactualAI(FCTAI) σε GBP
0.0002052
1 FactualAI(FCTAI) σε EUR
0.0002322
1 FactualAI(FCTAI) σε USD
$0.00027
1 FactualAI(FCTAI) σε MYR
RM0.0011313
1 FactualAI(FCTAI) σε TRY
0.01134
1 FactualAI(FCTAI) σε JPY
¥0.04131
1 FactualAI(FCTAI) σε ARS
ARS$0.3873744
1 FactualAI(FCTAI) σε RUB
0.0217053
1 FactualAI(FCTAI) σε INR
0.0239679
1 FactualAI(FCTAI) σε IDR
Rp4.4999982
1 FactualAI(FCTAI) σε PHP
0.0158463
1 FactualAI(FCTAI) σε EGP
￡E.0.01269
1 FactualAI(FCTAI) σε BRL
R$0.0014499
1 FactualAI(FCTAI) σε CAD
C$0.000378
1 FactualAI(FCTAI) σε BDT
0.0329022
1 FactualAI(FCTAI) σε NGN
0.3901716
1 FactualAI(FCTAI) σε COP
$1.0384605
1 FactualAI(FCTAI) σε ZAR
R.0.0046899
1 FactualAI(FCTAI) σε UAH
0.0112833
1 FactualAI(FCTAI) σε TZS
T.Sh.0.6617646
1 FactualAI(FCTAI) σε VES
Bs0.05967
1 FactualAI(FCTAI) σε CLP
$0.2538
1 FactualAI(FCTAI) σε PKR
Rs0.076248
1 FactualAI(FCTAI) σε KZT
0.1425546
1 FactualAI(FCTAI) σε THB
฿0.0086994
1 FactualAI(FCTAI) σε TWD
NT$0.0083133
1 FactualAI(FCTAI) σε AED
د.إ0.0009909
1 FactualAI(FCTAI) σε CHF
Fr0.000216
1 FactualAI(FCTAI) σε HKD
HK$0.0020979
1 FactualAI(FCTAI) σε AMD
֏0.1029726
1 FactualAI(FCTAI) σε MAD
.د.م0.0024921
1 FactualAI(FCTAI) σε MXN
$0.0050112
1 FactualAI(FCTAI) σε SAR
ريال0.0010125
1 FactualAI(FCTAI) σε ETB
Br0.0414801
1 FactualAI(FCTAI) σε KES
KSh0.0347868
1 FactualAI(FCTAI) σε JOD
د.أ0.00019143
1 FactualAI(FCTAI) σε PLN
0.0009936
1 FactualAI(FCTAI) σε RON
лв0.0011907
1 FactualAI(FCTAI) σε SEK
kr0.0025623
1 FactualAI(FCTAI) σε BGN
лв0.0004563
1 FactualAI(FCTAI) σε HUF
Ft0.0902394
1 FactualAI(FCTAI) σε CZK
0.0056943
1 FactualAI(FCTAI) σε KWD
د.ك0.00008235
1 FactualAI(FCTAI) σε ILS
0.0008775
1 FactualAI(FCTAI) σε BOB
Bs0.0018603
1 FactualAI(FCTAI) σε AZN
0.000459
1 FactualAI(FCTAI) σε TJS
SM0.0024786
1 FactualAI(FCTAI) σε GEL
0.0007317
1 FactualAI(FCTAI) σε AOA
Kz0.2474793
1 FactualAI(FCTAI) σε BHD
.د.ب0.00010125
1 FactualAI(FCTAI) σε BMD
$0.00027
1 FactualAI(FCTAI) σε DKK
kr0.0017469
1 FactualAI(FCTAI) σε HNL
L0.0070794
1 FactualAI(FCTAI) σε MUR
0.0123498
1 FactualAI(FCTAI) σε NAD
$0.0046683
1 FactualAI(FCTAI) σε NOK
kr0.0027324
1 FactualAI(FCTAI) σε NZD
$0.0004698
1 FactualAI(FCTAI) σε PAB
B/.0.00027
1 FactualAI(FCTAI) σε PGK
K0.001134
1 FactualAI(FCTAI) σε QAR
ر.ق0.0009801
1 FactualAI(FCTAI) σε RSD
дин.0.0272862
1 FactualAI(FCTAI) σε UZS
soʻm3.2142852
1 FactualAI(FCTAI) σε ALL
L0.0225423
1 FactualAI(FCTAI) σε ANG
ƒ0.0004833
1 FactualAI(FCTAI) σε AWG
ƒ0.0004833
1 FactualAI(FCTAI) σε BBD
$0.00054
1 FactualAI(FCTAI) σε BAM
KM0.0004536
1 FactualAI(FCTAI) σε BIF
Fr0.78921
1 FactualAI(FCTAI) σε BND
$0.0003483
1 FactualAI(FCTAI) σε BSD
$0.00027
1 FactualAI(FCTAI) σε JMD
$0.0432135
1 FactualAI(FCTAI) σε KHR
1.08
1 FactualAI(FCTAI) σε KMF
Fr0.11502
1 FactualAI(FCTAI) σε LAK
5.8695651
1 FactualAI(FCTAI) σε LKR
රු0.0819666
1 FactualAI(FCTAI) σε MDL
L0.0045819
1 FactualAI(FCTAI) σε MGA
Ar1.210761
1 FactualAI(FCTAI) σε MOP
P0.0021546
1 FactualAI(FCTAI) σε MVR
0.004131
1 FactualAI(FCTAI) σε MWK
MK0.467127
1 FactualAI(FCTAI) σε MZN
MT0.017253
1 FactualAI(FCTAI) σε NPR
रु0.0381888
1 FactualAI(FCTAI) σε PYG
1.90134
1 FactualAI(FCTAI) σε RWF
Fr0.39123
1 FactualAI(FCTAI) σε SBD
$0.0022221
1 FactualAI(FCTAI) σε SCR
0.0039528
1 FactualAI(FCTAI) σε SRD
$0.010395
1 FactualAI(FCTAI) σε SVC
$0.0023544
1 FactualAI(FCTAI) σε SZL
L0.0046683
1 FactualAI(FCTAI) σε TMT
m0.000945
1 FactualAI(FCTAI) σε TND
د.ت0.00079488
1 FactualAI(FCTAI) σε TTD
$0.0018225
1 FactualAI(FCTAI) σε UGX
Sh0.93744
1 FactualAI(FCTAI) σε XAF
Fr0.15255
1 FactualAI(FCTAI) σε XCD
$0.000729
1 FactualAI(FCTAI) σε XOF
Fr0.15255
1 FactualAI(FCTAI) σε XPF
Fr0.02754
1 FactualAI(FCTAI) σε BWP
P0.0036153
1 FactualAI(FCTAI) σε BZD
$0.00054
1 FactualAI(FCTAI) σε CVE
$0.0256635
1 FactualAI(FCTAI) σε DJF
Fr0.04779
1 FactualAI(FCTAI) σε DOP
$0.0172962
1 FactualAI(FCTAI) σε DZD
د.ج0.0350919
1 FactualAI(FCTAI) σε FJD
$0.0006183
1 FactualAI(FCTAI) σε GNF
Fr2.3274
1 FactualAI(FCTAI) σε GTQ
Q0.0020628
1 FactualAI(FCTAI) σε GYD
$0.0563301
1 FactualAI(FCTAI) σε ISK
kr0.03348

FactualAI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του FactualAI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος FactualAI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με FactualAI

Πόσο αξίζει το FactualAI (FCTAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FCTAI στο USD είναι 0.00027 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FCTAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FCTAI σε USD είναι $ 0.00027. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FactualAI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FCTAI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FCTAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FCTAI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FCTAI;
Το FCTAI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FCTAI;
Το FCTAI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FCTAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FCTAI είναι $ 473.43 USD.
Θα ανέβει το FCTAI υψηλότερα φέτος;
Το FCTAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FCTAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:46 (UTC+8)

FactualAI (FCTAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής FCTAI-σε-USD

Ποσό

FCTAI
FCTAI
USD
USD

1 FCTAI = 0.00027 USD

Συναλλαγή FCTAI

FCTAI/USDT
$0.00027
$0.00027$0.00027
+58.82%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,504.73
$110,504.73$110,504.73

+0.19%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.12
$3,864.12$3,864.12

-0.80%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03052
$0.03052$0.03052

+1.56%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,504.73
$110,504.73$110,504.73

+0.19%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.12
$3,864.12$3,864.12

-0.80%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.08
$94.08$94.08

+32.67%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5168
$2.5168$2.5168

+0.63%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7140
$0.7140$0.7140

+1,328.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05408
$0.05408$0.05408

+170.40%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07562
$0.07562$0.07562

-10.34%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7140
$0.7140$0.7140

+1,328.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+400.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041022
$0.0041022$0.0041022

+101.11%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07158
$0.07158$0.07158

+64.32%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.319283
$2.319283$2.319283

+61.59%